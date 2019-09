Alles bio: Diese Familie aus MV baut 100 Tonnen Kürbis an

Steinhausen

Kennen Sie Spaghettikürbis? Falls nicht, sollten Sie ihn diesen Herbst unbedingt auf ihren Speiseplan setzen. Laut Michael Brink, Chef der Agrargenossenschaft Steinhausen bei Wismar, die sich auf Kürbis spezialisiert hat, sei dies die Sorte mit dem interessantesten Geschmack.

Der Kürbis, dessen Name sich von seinem faserigen Fruchtfleisch ableitet, passe hervorragend als Beilage zu Fleischgerichten. Auch Brink baut die längliche, in gelbe Schale gehüllte Frucht an. Auf acht Hektar wachsen bei ihm elf Kürbissorten.

Futsu Black als heimlicher Kürbisstar

Der Hokkaido-Kürbis ist dabei der gefragteste, weil wohl bekannteste Kürbis bei den Konsumenten. Was schade ist, findet auch Katrin Gröger. Sie ist die Schwester von Michael Brink, Buchhalterin der Agrargenossenschaft und „Mädchen für alles“.

Für sie ist der Futsu Black, eine Sorte des Muscade de Provence, der heimliche Kürbisstar. Ihn könne man auch roh essen, zum Beispiel verarbeitet wie Möhrensalat. Geschmacklich läge er zwischen Melone und Möhre. Für Kuchen und Bowle eigne er sich ebenfalls. Doch wegen seiner Schale, die weißlich-grün leuchtet, „ist er für den Verkauf ungeeignet“. Ein kräftiges Orange, wie die des Hokkaido, locke mehr Käufer.

Auf den Ackern der Agrargenossenschaft liegen die Hokkaidos in langen Reihen und warten, in die Kisten verladen zu werden. Im Mai waren auf den Feldern 60 000 bis 80 000 junge Pflanzen, davon 50 000 Hokkaido-Kürbisse, in den Boden gesetzt worden. Von Juni bis August standen die Kürbispflanzen in Blüte. „Dreißig bis vierzig Hummelarten tummeln sich dann zwischen den Ranken“, erklärt Brink.

Ende August beginnt Ernte

Ende August beginne die Ernte. Auch bei Regen stünden die Erntehelfer auf den Feldern. Zwanzig feste Mitarbeiter beschäftigt der Hof. Gelegentlich melden sich Schulklassen aus der Umgebung, die sich ihre Klassenkasse für die Abschlussfeier aufbessern wollen. Auch eine Zusammenarbeit mit der Schule zur Individuellen Lebensbewältigung in Neuburg bestehe, die im Rahmen eines Schulprojekts Arbeitskräfte schicke.

Die Geschwister haben vor zehn Jahren mit dem Kürbisanbau begonnen. Seit 2012 haben sie auf Bio umgestellt. Dass ihre Früchte Bio-Standard erfüllen, erklären beide mit Stolz. Im Bio-Segment wäre der Kürbis ganzjährig gefragt, während im konventionellen Geschäft generell der Herbst und der Jahresbeginn als Kürbis-Zeit gelten.

Michael Brink, Leiter des Agrarbetrieb eG Steinhausen, zwischen Kisten geernteter Kürbisse. Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch die Vermarktung an die großen Supermarkt-Ketten sei schwierig. Lange Transportwege, Vorschriften zur Kennzeichnung und niedrige Preise würden den Produzenten die Freude an ihrer Arbeit verderben. Denn der Kürbisanbau ist Handarbeit, vom Aussetzen der Pflanzen, der Ernte, dem Waschen bis hin zum Versand. Um den Handel lukrativ zu halten, müsse man die Produktion gegebenenfalls verringern, meint Gröger.

18 Hektar Anbaufläche in MV

In MV wurde Kürbis im Jahr 2018 auf einer Fläche von 18 Hektar angebaut. Diese Daten liefert das Statistische Amt für Mecklenburg-Vorpommern. Davon wurden 14 Hektar für ökologischen Anbau genutzt. Im Vergleich zu 2017 ist die Fläche um 20,8 Prozent gestiegen.

100 Tonnen Kürbis hat die Agrargenossenschaft Steinhausen dieses Jahr schon eingefahren. Die Arbeit wird traditionell mit dem Kürbisfest auf dem Hof gefeiert. Am Donnerstag, den 3. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, sind Besucher und Interessierte herzlich eingeladen, die unterschiedlichen Kürbis-Sorten anhand von leckeren Gerichten kennen zu lernen. Benachbarte Betriebe bieten überdies Molkereierzeugnisse und weiteres Biogemüse an.

Zwei leckere Kürbisrezepte zum Ausprobieren Kürbisbowle Benötigt werden: 1 mittelgroßer Muskatkürbis (1–1,5 kg), 1 Zitrone, 3 El Zucker, 1 große Dose Pfirsichlikör, 2 l Weißwein, 0,2 l Marillenlikör, 1,5 l Sekt. Zucker mit einem Liter Wein aufkochen. Den Kürbis in Würfel schneiden. Die Kürbiswürfel im heißen Wasser bissfest blanchieren und etwas abkühlen lassen. Die Pfirsiche aus der Dose nehmen, den Saft aufbewahren. Die Pfirsiche ebenfalls würfeln. Die Pfirsichwürfel mit ihrem Saft zum Zuckerwein geben und mit dem restlichen Wein und dem Marillenlikör mischen. Den Saft der Zitrone und das Kürbisfleisch dazugeben. Mindestens zwei Stunden durchziehen lassen. Die Bowle gut kühlen und vor dem Servieren mit dem Sekt aufgießen. Veganes Kartoffel-Kürbis-Gulasch Benötigt werden: 2 mittelgroße Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 2 El Öl, 2 Tl Paprikapulver, 1/2–1 Tl Kümmel, 1 Tl Majoran (getrocknet), 1 Lorbeerblatt, 3 El Tomatenmark, 2 Spritzer Apfelessig, 3 große Kartoffeln (ca. 550 g), 1 kleiner Kürbis (ca. 350 g), 1 1/2 Tl Salz, 700 ml Wasser. Zwiebeln und Knoblauch klein hacken, Kartoffeln schälen und klein würfeln. Den Kürbis schälen, außer es ist eine Sorte, bei der die Schale mitgegessen werden kann, und ebenfalls in Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch in Öl fünf Minuten anbraten. Die Kräuter dazugeben und zwei Minuten weiter braten. Mit Apfelessig ablöschen und das Tomatenmark, die Kartoffeln, den Kürbis, Salz und Wasser dazugeben. Für 30 bis 35 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln und der Kürbis gar sind.

Von Isabella Schwiermann