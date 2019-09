„Alles muss raus“: Harsche Kritik am Rekord-Haushalt des Landes MV

Schwerin

Scharfe Kritik hat sich die SPD/CDU-Landesregierung im Landtag für den geplanten Haushalt der Jahre 2020 und 2021 eingehandelt. Nach Jahren der Sparsamkeit steigt der Etat im kommenden Jahr auf 9,4 (2021: 9,1) Milliarden Euro, jährlich gut 1,1 Milliarden mehr als bisher. Die Koalition will Rücklagen von 1,6 Milliarden Euro auflösen, um landesweit kräftig Investitionen anzuschieben. Die Opposition wähnt sich bereits im Wahlkampf und wittert die Gefahr, dass MV im Falle einer Rezession keinen Handlungsspielraum mehr hätte.

Kommunen sollen 2020 sogar 352 Millionen mehr erhalten

Die Zahlen: SPD und CDU planen Mehrausgaben in vielen Bereichen – etwa für Breitbandausbau (250 Mio. Euro), Feuerwehr (50 Mio.), Mobilfunkmasten (50 Mio.) oder Krankenhäuser (33 Mio.). 50 Millionen zusätzlich sind pro Jahr für Schulen vorgesehen – vier Jahre lang –, auch für die bessere Bezahlung aller Grundschullehrer. Mehr Geld ist für neue Polizisten, Theater-Pakt, Pflege, Verkehrsprojekte, wie den Flughafen Rostock-Laage oder die Karniner Brücke auf Usedom, sowie die komplette Elternentlastung an Kita-Kosten geplant.

Kommentar zum neuen Haushalt:

Die Not muss groß sein

Städte und Gemeinden sollen über den neuen Finanzausgleich im kommenden Jahr nun sogar 352 Millionen mehr vom Land erhalten als 2019, kündigt Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) an. Bisher nicht auf der Rechnung waren 42 Millionen, die jetzt zusätzlich für Grund- und Mittelzentren gedacht seien.

Linke: „Schlussverkauf der Landesregierung“

Die Opposition reibt sich die Augen ob des Kurswechsels einer Koalition, die seit gut zehn Jahren eisern Schulden abbaut und den Sparstrumpf füttert. Simone Oldenburg (Linke) flüchtet sich in Sarkasmus, wenn sie SPD und CDU für geplante Vorhaben lobt. „Alles muss raus – Schlussverkauf der Landesregierung“, frotzelt sie.

Kritik folgt prompt: CDU und SPD hätten dies schon Jahre früher tun können – wiederholt gefordert von den Linken. Daher liege jetzt „ein Reparatur-Haushalt“ auf dem Tisch, mit dem versucht werden solle, marode Infrastruktur zu flicken und Umfragewerte der Regierung aufzumöbeln. Die Landtagswahl 2021 lasse grüßen.

Rücklagen-Aus: AfD warnt vor zu großem „Schluck aus der Pulle“

Gunter Jess ( AfD) warnt davor, die komplette Rücklage aufzulösen. „Die Regierung nimmt einen tüchtigen Schluck aus der Pulle“ und habe sich „vom Kurs der Vernunft verabschiedet“, sagt er. Jess kritisierte auch neue Sondertöpfe, die die Regierung – am Parlament vorbei – für Themen wie Wohnungsbauförderung oder Ankauf von Liegenschaften schaffen will.

Bernhard Wildt (Freie Wähler/BMV) kommentiert: Mit dem Griff in den Sparstrumpf „brechen alle Dämme“. Gleichwohl kündigt er an, dass auch seine Fraktion noch Geld für Projekte beantragen werde.

Schwesig : Zeit, etwas für Wirtschaft, Familien und Bildung zu tun

Die SPD verteidigt den Haushaltsentwurf. „Es ist ein Investitionshaushalt“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Man investiere in „starke Wirtschaft, leistungsfähige Infrastruktur, gute Bildung, Familien und Kinder, starken sozialen Zusammenhalt“. Der Unterschied zu früheren Jahren sei, dass MV ab 2020 seine Zukunft „mit eigener Kraft gestalten“ könne. Dies sei das Ergebnis einer soliden Haushaltspolitik ohne neue Schulden über Jahre.

Zweifel an den Plänen gibt es offenbar auch in der CDU. Mehr finanzielle Absicherung in Rücklagen wäre ihm lieber, erklärt Egbert Liskow.

Finanzminister Meyer weist den Vorwurf leichtfüßiger Ausgaben zurück. „Nix ist mit alles muss raus“, so Meyer. Es gebe ab 2020 eben mehr Spielraum. Erstmals räumt mit ihm allerdings ein SPD-Finanzer ein: Die Rücklage von 1,6 Milliarden Euro „war zu hoch“. Ziel sei es, künftig wieder eine Milliarde als Reserve für schlechte Zeiten zu haben.

Mehr zum Thema:

Kommunalfinanzen: Regierung legt jetzt konkreten Plan vor

Streit um Finanzausgleich – Kommunalpolitiker fühlen sich überrumpelt

Der Osten holt auf: Menschen in MV haben wieder mehr Geld

Teure CO2-Steuer: Schwesig will Ausnahmen für das ländliche MV

Von Frank Pubantz