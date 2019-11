Wartungen, Reparaturen, Industriemontagen, Ersatzteile beschaffen – das ist das Geschäftsmodell von Torsten Kluth und seiner Firma mit Sitz in Schildetal bei Schwerin. Der Industriemechaniker und Maschinenbaumeister hat viele Jahre Erfahrungen in seinem Fach gesammelt, bevor er 2017 in die Selbstständigkeit wechselte.