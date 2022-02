Schwerin

Sorge um die Gesundheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): Die 47-Jährige hat sich am Dienstag überraschend für einige Wochen abgemeldet. Noch am selben Tag wollte sie sich einer Operation unterziehen. „Der Krebs ist nicht zurück“, teilt Schwesig in sozialen Medien mit. Niemand müsse sich Sorgen machen. Dass sie, Mutter von zwei Kindern (5, 14), ihre frühere Krebserkrankung anführt, löst aber selbst in der Regierung genau diese Gefühle aus.

„Folgen der Krebstherapie müssen behoben werden“

Überrascht sei man gewesen, ist im politischen Schwerin zu hören, auch von Mitarbeitern aus Schwesigs Umfeld. Um 7.28 Uhr versandte Regierungssprecher Andreas Timm eine Mitteilung an die Medien. Schwesig hatte bereits zuvor ihren 172 000 Followern bei Twitter und 59 000 bei Facebook mitgeteilt, was sie loswerden wollte. „Ab heute bin ich aus persönlichen Gründen für die nächste Zeit offline. Heute habe ich eine OP, die schon mehrfach wegen Corona verschoben wurde und jetzt dringend geworden ist.“ Dann der Hinweis: Bloß keine Sorgen machen, der Krebs sei weg. „Aber Folgen der intensiven Krebstherapie müssen behoben werden.“ Das Ende der Botschaft wird persönlich: „Passt auf euch auf und bleibt gesund“, schreibt Schwesig. Dann ein rotes Herz.

Sieg über den Krebs wirkungsvoll verkündet

Die mediale Selbstinszenierung ist ein Markenzeichen Schwesigs. Auch zum Thema Krebs. Als sie im Mai 2020 als vom Brustkrebs geheilt galt, ließ sie am Vormittag ohne vorherige Erläuterung zur Presseerklärung laden. Rücktritt oder Genesung?, spekulierten Beobachter. Genesung, erklärte Schwesig und lächelte in Kameras. „Ich bin wieder gesund“, sagte sie – in neuem Look: mit kurzen Haaren und in pinkfarbenem Kostüm. Bis zum Abend war die Nachricht bundesweit in allen wichtigen Medien platziert. Später ging es für die SPD-Frau zur Reha – wohl nach Graal-Müritz.

Zuvor, im September 2019, trat Schwesig vor die Presse und verkündete ihre Krebserkrankung. Sie zog sich von allen Ämtern der Bundes-SPD zurück, blieb aber SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin. Acht Monate lang begleiteten sie Therapien – Chemo oder Bestrahlung sind übliche Behandlungen. Offiziell sickerte wenig durch. Schwesig regierte weiter, auch von zu Hause aus. Eine Kämpferin. Wurde zur Symbolfigur und Mutmacherin für andere Krebserkrankte.

Genesungswünsche aus dem ganzen Bundesgebiet

Nun also eine „Nachsorge-Operation“, wie Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin den Status ihrer Chefin formuliert. „Frau Schwesig ist seit fast zwei Jahren krebsfrei“, schiebt sie schnell nach. Dann: „Wir wünschen ihr gute Besserung.“ Die Staatskanzlei schweigt auf Nachfragen zu Schwesigs Zustand. Man sollte ihre Privatsphäre und die ihrer Familie respektieren, so Sprecher Timm. Die SPD-Frau werde „in den nächsten Wochen“ im Krankenhaus sein, danach für eine „Erholungsphase“ zu Hause.

In den sozialen Medien überschlagen sich die guten Wünsche an Schwesig hundertfach. „Alles Gute und viel Kraft“, wünscht Siegfried Eisenach, Geschäftsführer der IHK Schwerin. Aus dem Saarland schreibt Sigrid Mohr-Müller: „Ich freue mich über ihr Engagement und ihre Stärke. Solche Frauen brauchen wir.“ Manfred Oppermann von der Arbeiterwohlfahrt Bremen prophezeit: „Alles wird gut.“

Aus dem Schweriner politischen Raum gibt es kaum Reaktionen. Man wisse ja nichts über Schwesigs Zustand, heißt es aus dem Landtag. „Es ist sehr merkwürdig.“

Oldenburg jetzt Chefin – Dahlemann Vertreter beim Kanzler-Gipfel

Die Frage nach dem Gesundheitszustand der mächtigsten Frau in MV bleibt. Zuletzt wirkte sie bei offiziellen Terminen angeschlagen. Bei einem Besuch der MV Werften in Wismar im Januar sorgte ihr blasser Teint für reichlich Spekulation. Und doch setzte die 47-Jährige ihr Marathon-Pensum fort: Termine als Regierungschefin, Auftritte in Talkshows, die Wahl des Bundespräsidenten...

Simone Oldenburg werde in den kommenden Wochen die Amtsgeschäfte der Landesregierung führen. Beim ersten wichtigen Termin allerdings, dem Gipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsidenten zu Corona-Lockerungen am Mittwoch, wird Patrick Dahlemann MP-Ersatz sein. Schwesig hat den 33-jährigen SPD-Shootingstar erst im November zum mächtigen Chef der Staatskanzlei gemacht. Im politischen Schwerin wird daher spekuliert, Dahlemann könnte auch der nächste Ministerpräsident sein – wenn es Schwesig 2027 ins Bundeskanzleramt spülen sollte.

Von Frank Pubantz