Wetterwarnung an der Ostsee - Alles zur Sturmflut in MV in der Nacht zu Mittwoch

In der Nacht zu Mittwoch wird in MV mit Sturmfluten von bis zu 1,15 Meter über dem Normalwert gerechnet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erklärt, wann genau der Höhepunkt erreicht wird.