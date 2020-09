Alt Plestlin

In neuem Glanz erstrahlt die kleine Dorfkirche im Ortskern von Alt Plestlin (Vorpommern-Greifswald). 350 000 Euro sind in den vergangenen fünf Jahren in das Gotteshaus geflossen, um das Kirchenschiff und den Fachwerkturm zu sanieren. Doch es sind nicht das neue Dach, die neuen Fenster oder die neue Innengestaltung, die die Feldsteinkirche aus dem 15. Jahrhundert so besonders machen. Es ist ihr Titel, den sie als bisher einzige in ganz Deutschland trägt: Es ist die erste Wasserwanderkirche in der Bundesrepublik.

Allerdings war es die Sanierung, die den Anstoß für dieses Projekt geliefert hat. „Für den letzten Bauabschnitt wurden uns zunächst keine Fördermittel bewilligt, weil etwas Innovatives gefehlt hat“, erklärt Arnold Pett, Pastor der Kirchengemeinde Jarmen-Tutow, der insgesamt acht Kirchen in der Region betreut. Also wurde fleißig überlegt, bis ihm die Idee für das spezielle Gotteshaus für Wasserwanderer kam.

Ähnliches Konzept wie Autobahnkirchen

„Sie ist angelehnt an das Konzept der Autobahnkirchen, die an den Fernverkehrsstraßen zur Einkehr einladen. Unsere Nähe zum Wasserwanderrastplatz ist prädestiniert dafür.“ Damit traf der Pastor auf offene Ohren, am 13. September wurde die fertige Wasserwanderkirche eingeweiht.

Die Alt Plestliner Feldsteinkirche soll ein Rückzugsort für Paddler, Hausbootführer & Co. sein, die am nur wenige Minuten zu Fuß entfernten Wasserwanderrastplatz an der Peene pausieren. Und davon gibt es viele, wie Hafenmeister Stefan Sinnecker berichtet. „Etwa 3500-mal machten Boote verschiedenster Art hier in diesem Jahr fest“, sagt der 67-Jährige. „In dieser Saison waren es etwa ein Drittel mehr Besucher als im vergangenen Jahr.“

Schon 60 Besucher in Wasserwandererkirche

Und die fragen auch immer wieder nach der Kirche im Dorfzentrum. „Die Peene als Amazonas des Nordens ist eine Perle, genauso wie unsere Kirche“, weiß der Hafenmeister. Er ist jetzt der Hüter des Schlüssels, den er an die interessierten Besucher täglich zwischen 9 und 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr austeilt. „In der ersten Woche waren das immerhin schon etwa 60 Personen“, sagt Sinnecker. Bis zum 31. Oktober läuft noch die Saison am Wasserwanderrastplatz, anschließend gibt es den Schlüssel im Gemeindehaus.

In Alt Plestlin (Vorpommern-Greifswald) hat Deutschlands erste Kirche für Wasserwanderer geöffnet. Hafenmeister Stefan Sinnecker (67) gibt den Kirchenschlüssel an die Interessierten raus. Quelle: Ann-Christin Schneider

Mehrere kleine blaue Schilder, auf denen das Piktogram einer Kirche mit Wellen zu sehen ist, weisen auf die besondere Bedeutung des Gebäudes im gotischen und barocken Stil hin – und leiten die Besucher auch vom Wasserwanderrastplatz ins Dorfzentrum. Die Alt Plestliner Kirche sei ein besonderer Ort, findet der Pastor. „Sie versprüht so eine reizvolle Atmosphäre“, sagt Arnold Pett, der viele Anekdoten zum Haus zu erzählen hat.

Pastor kommt für Andachten vorbei

Neben Altar, Kanzel und Weihekreuz an der Wand sind auch ein Anker, ein Paddel und ein Bootsregal mit Bibelversen für unterwegs im Kirchenschiff zu finden. Eigentlich besichtigen die Besucher selbstständig das Gotteshaus. „Wenn jemand eine Andacht wünscht, während er in der Kirche verweilt, werde ich das auch möglich machen“, betont Pastor Pett.

Erlebnispfad soll noch entstehen

„Das Potenzial, das in diesem Projekt steckt, wird mir erst jetzt nach und nach bewusst“, erklärt er weiter. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Bentzin, Grit Gawrich, arbeitet er deshalb an einem Konzept für einen Erlebnispfad im kommenden Jahr, der mehrere Höhepunkte des Ortes verbinden soll.

In Alt Plestlin (Vorpommern-Greifswald) hat Deutschlands erste Kirche für Wasserwanderer geöffnet. Rund um Wasserwanderrastplatz und Dorfkirche soll ein Erlebnispfad entstehen, der auch an den Wächtern der Peene vorbeiführen soll. Quelle: Ann-Christin Schneider

Unter anderem sollen an den Peenewächtern – zwei Adler, die aus einer alten Eiche geschnitzt worden sind –, dem Grab eines Olympiapferdes, am sagenumwobenen Teufelsstein, an einer Naturquelle und an der Kirche Bänke in Bootsform aufgestellt werden. Auch eine Bücherstube ist geplant. „Baustart könnte im Frühjahr sein“, sagt Arnold Pett.

Leben in Gotteshäuser bringen

Und noch mehr wünscht sich der Pastor: „Es wäre toll, wenn weitere Kirchengemeinden sich an der Aktion beteiligen würden, so dass ein richtiges kulturelles und touristisches Netz aus Wasserwanderkirchen entsteht“. Denn ihm ist es wichtig, dass Kirchen abseits von immer weiter sinkenden Mitgliederzahlen Aufmerksamkeit bekommen. „Es sind keine verstaubten Orte, sie sind modern. Es wäre schade, wenn diese Orte vollends einschlafen würden, deshalb wollen wir sie durch solche Projekte wieder mehr beleben.“

Von Ann-Christin Schneider