Alt Rehse bei Neubrandenburg: Ehemalige Nazi-Schule wird Luxus-Hotel

Alt Rehse

Meisen in alten Bäumen, Schwalben über dem verträumten Dorfteich. Kopfsteinpflaster-Straßen. Eine schmucke Kirche aus Feld- und Backstein. Ein auffällig großer rechteckiger Dorfplatz. Gepflegter Rasen, Kinderspielplatz. Ein Schaukasten verkündet den Sieg im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahre 1995. Akkurat gestutzte Hecken und ordentliche Gärten mit Blumenbeeten umrahmen Fachwerkhäuser. Blassroter Backstein, Schilfrohrdächer. An den Fassaden fallen gelbe Inschriften auf: „Haus Kurmark“. „Haus Schlesien“. Und: „Errichtet im 4. Jahre“.

Beginn der Nazi-Zeitrechnung

Wie bitte? „Im 4. Jahre“? Wovon? Im „4. Jahre“ einer vermeintlich neuen Zeitrechnung – der des „Tausendjährigen Reiches“. Wir sind in Alt Rehse. Hier, am westlichen Ufer des Tollensesees, zehn Kilometer vor den vier Toren Neubrandenburgs, entstand ab 1934 eine nationalsozialistische Mustersiedlung. Das Areal war zuvor von den Nazis bereinigt worden. Nur der spätere Dorfkrug, die 1893 fertiggestellte Kirche, das Pfarr- und das Gutshaus durften stehen bleiben. Alle anderen Häuser wurden abgerissen. Sie mussten weichen für ein Musterdorf mit 22 vermeintlich regionaltypischen Fachwerk-Wohnhäusern, ein Vorzeigegut und die „Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“.

Bundesweit einmaliges Denkmal

Die bis 1941 in der Tradition der NS-Heimatzschutzarchitektur erbauten Fachwerkgebäude sind weitgehend erhalten, bilden ein bundesweit einmaliges Flächendenkmal. Das zu großen Teilen genutzt wird. „Das sind solide Häuser“, berichtet ein Dorf-Bewohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er lebe „seit DDR-Zeiten“ in einem der denkmalgeschützten Wohngebäude in Alt Rehse – und zwar gern. Er liebe die Landschaft, die Ruhe. Und hoffe, dass der Ort seinen heutigen Charakter behalte. Denn stets schwinge die Angst mit, „Neonazis oder andere Verrückte“ könnten den Ort und seine dunkle Geschichte missbrauchen.

Zur Galerie Hier wurden Ärzte und Apotheker auf Linie gebracht

Geistiges Zentrum für Euthanasie und „Rassenhygiene“

Denn: In Alt Rehse wurden zwischen 1935 und 1941 Ärzte, Apotheker und Hebammen auf NS-Linie gebracht. Die „Führerschule“ diente der „weltanschaulichen Schulung“, der Verbreitung der NS-Ideologie. Inklusive Euthanasie und „Rassenhygiene“. Die Kurse für insgesamt bis zu 12 000 Mediziner aus ganz Deutschland dauerten sieben bis zehn Tage, mitunter auch vier Wochen. Schwerpunkte: Vorlesungen zu Volksgesundheit und Eugenik, Sport und Arbeitsdienst, gemeinsame Freizeiterlebnisse, Flaggenparaden. In Alt Rehse wurden die ideologischen Grundlagen vermittelt für Zwangssterilisationen, Versuche an KZ-Häftlingen, Vernichtung von „lebensunwertem Leben“, „Ballastexistenzen“, „Defektmenschen“. Es gab Informationen über die Organisation der Gesundheitspolitik und die Gesetze des NS-Staates, wie das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und die „Nürnberger Rassengesetze“. Zudem sollte unter den Ärzten ein Gemeinschaftsgefühl geweckt, eine Art „Volksgemeinschaft“ gebildet werden. Immer wieder gab es Besuche hochrangiger Nazis, wie Rudolf Heß, Reinhard Heydrich oder Heinrich Himmler.

Große Pläne für umstrittenen Ort

Natürlich habe sie sich anfangs von dem Ort „abgestoßen gefühlt – und verängstigt“, sagt Gabriele Wahl-Multerer, Chefin der Schlosspark Alt Rehse Entwicklungs GmbH. „Doch was kann dieser wunderschöne Platz für seine böse Geschichte?“ Sie schaut auf den sanft abfallenden Hang zum Ufer des Tollensesees, die uralten Bäume, die Sichtachsen. In den letzten Jahren hat sie das 65 Hektar große Areal der ehemaligen „Führerschule“ mit viel Liebe, Herzblut und „einem zweistelligen Millionenbetrag“ zum Hotel umgebaut. Der „Park am See“ soll Ruhesuchende locken – mit Natur, Yoga, Ayurveda, exquisitem Essen. 4000 Gäste zählte das Hotel in diesem Jahr. „31 Wohneinheiten gibt es bereits, 100 sollen es werden“, schaut Wahl-Multerer voraus. Zehn weitere Häuser sollen dafür umgebaut werden oder neu entstehen.

Zukunft von Bunkern und Stadion noch offen

Ein Riesenprojekt: Wahl-Multerer lässt das Gemeinschaftshaus der „Führerschule“, den sogenannten Schulungsbunker, zum Restaurant umbauen. Fertigstellung? „In wenigen Wochen.“ Die Sporthalle, in der einst Nazi-Ärzte Ball spielten, beherbergt jetzt top ausgestattete Yoga-, Fitness- und Ruhe-Räume sowie eine Sauna. Nagelneue Saunen stehen auch am nahen Ufer des Tollensesees, dazu ein Bootshaus. Nun soll hier noch ein Seecafé hin, inklusive Bade- und Bootssteg. Noch ist unklar, was aus dem riesigen, zugewachsenen Stadion wird. Oder aus den NVA-Bunkern. Dafür stehen die Pläne für das Herrenhaus, das auch schon NS-Schulleitung, Kinderheim und Offiziers-Club war: „Das wird eine Ayurveda-Klinik.“

„Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“ Sie gehört in die Reihe der Hinterlassenschaften der NS-Zeit wie die ehemalige Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom oder das „Kraft-durch-Freude“-Seebad Prora auf Rügen: die ehemalige „Führerschule der Deutschen Ärzteschaft“ im Schlosspark Alt Rehse bei Neubrandenburg. Am 1. Juni 1935 vom Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund (NSDÄB) eingeweiht, diente sie als Zentrum für die „Gesundheitsführer der Volksgemeinschaft“. Dafür wurden ein Mustergut (das unter anderem die Berliner Reichskanzlei mit Lebensmitteln belieferte), ein Musterdorf und die eigentliche Schulungsanlage errichtet. Die zuvor auf dem Areal stehenden Gebäude wurden – bis auf wenige Ausnahmen – abgerissen. Bis zu 12 000 Ärzte, Zahnärzte und Hebammen wurden bis 1941 in der Ärzteschule in der sogenannten NS-Rassenlehre geschult, in „Erbbiologie“, „Rassenpflege“ und Euthanasie. Während des Krieges wurde die Schule zeitweise auch als Lazarett genutzt, nach Kriegsende war sie von sowjetischen Truppen besetzt. 1948 wurde ein Kinderdorf für Kriegswaisen eingerichtet, 1952 dann das „Institut für Lehrerbildung“. Ab 1955 gehörte das Areal dem Ministerium für Staatssicherheit, dann der Nationalen Volksarmee (NVA). Ende der 1970er Jahre wurden im Park große Bunkeranlagen errichtet – die Kommandozentrale für die „15. Reservearmee“. 1990 richtete die Bundeswehr ein Offizierswohnheim ein. Parallel erhoben Hartmannbund und Kassenärztliche Vereinigung Ansprüche auf Alt Rehse, diese wurden aber abgelehnt. 2005 kaufte ein privater Eigner das Gelände vom Bundesvermögensamt, das alternative Projekt „Lebenspark“ scheiterte. 2016 übernahm die Schlosspark Alt Rehse Entwicklungs GmbH. Investorin und Geschäftsführerin Gabriele Wahl-Multerer betreibt hier jetzt ein Hotel und baut es aus. Um die Geschichte der „Führerschule“ direkt vor Ort zugänglich zu machen, soll die bereits bestehende Ausstellung „Alt Rehse und der gebrochene Eid des Hippokrates“ in ein Haus am Parkeingang umziehen.

Dunkle Geschichte vor Ort erzählen

Um die Geschichte der „Führerschule“ direkt vor Ort zugänglich zu machen, könnte die Ausstellung „Alt Rehse und der gebrochene Eid des Hippokrates“ in ein Haus am Parkeingang umziehen. Denn: Seit zwanzig Jahren erforscht der Verein „Erinnerungs-, Bildungs- und Begegnungsstätte Alt Rehse“ die Geschichte des Ortes. Derzeit wird dessen Ausstellung im Gebäude des ehemaligen Limnologischen Instituts am Ortsausgang zum Tollensesee gezeigt. „Ein zentraler Platz jedoch wäre deutlich besser – eine Win-win-Situation“, erklärt der Historiker Rainer Stommer, Chef des Vereins. Und hofft auf Fördergelder für den Umzug. „Vielleicht bis 2023?“

Hotel soll in drei Jahren vollständig fertig sein

Und in drei Jahren soll auch das Hotel vollständig fertiggestellt sein, gibt sich Wahl-Multerer optimistisch. Geplante Baukosten: 20 Millionen Euro. Doch von Geld will Wahl-Multerer nicht reden, eher von Liebe, Einsatz, Mut und Zivilcourage. Sie hat bereits mehrere Unternehmen geführt, war viele Jahre Aufsichtsratsmitglied der Jenoptik AG, kennt sich aus mit Problemen. Bereut die gebürtige Münchnerin manchmal ihr Engagement für diesen umstrittenen Ort? „Wenn ich um die Schwierigkeiten gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht“, gibt sie zu. „Aber hätte ich es nicht gewagt, dann hätte ich viel versäumt ...“

Von Thomas Luczak