Alt Schwerin: Weltkriegs-Sturmgewehr aus Museum gestohlen

Sie schlugen eine Glasvitrine ein und nahmen ein Gewehr aus dem zweiten Weltkrieg mit. Unbekannte Täter haben am Samstag eine historische Waffe aus dem Agroneum gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat.

Blick ins Agroneum: Das Museum in Alt Schwerin dokumentiert das Leben der Landbevölkerung in den letzten 150 Jahren in Norddeutschland. Quelle: ZB