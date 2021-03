In einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge brennen vier Ställe, zwei Gebäude sind bereits eingestürzt. Hunderte Schweine stehen vor der Anlage. Die OZ hat sich vor Ort umgesehen – mit Video.