Alte Linden bleiben stehen: Pläne für Rostocker Rosengarten geändert

Sie sollten fallen, fünf mehr als Hundert Jahre alte Linden im Rosengarten. So sahen es die Pläne der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Wohnungsbau (RGS) vor. Doch nun steht fest: Die Bäume bleiben stehen. Das beschlossen die Mitglieder der Bürgerschaft auf ihrer jüngsten Sitzung. Deshalb haben sich die Pläne für das Gartendenkmal ein wenig geändert.

Neupflanzung und Erdarbeiten starten im Herbst

Nur fünf neue Bäume werden zunächst in der Allee auf der nördlichen Seite des Parks zur Wallstraße hin gepflanzt. Sie füllen die Lücken zwischen den fünf rund 140 Jahre alten Winterlinden, die laut Fachleuten des Amts für Stadtgrün noch etwa zehn Jahre zu leben haben. Wären sie entnommen worden, hätte es glatt 20 neue kleine Bäumchen für die Allee gegeben. Das zeigen Varianten, die die Planer erarbeitet hatten, nachdem Forderungen laut wurden, die alten Linden stehen zu lassen.

Diesen Bäumen sollen laut RGS wie allen anderen in der Reihe die Kronen beschnitten werden. Zudem werde die stark verdichtete und nährstoffarme Erde im Wurzelbereich abgesaugt und anschließend mit qualitativ hochwertigem Boden nachgefüllt. Weitere Maßnahmen seien nicht möglich, ohne den Wurzelbereich zu schädigen.

Wo in den Lücken neue Bäumchen gepflanzt werden – es werden wieder Winterlinden sein, Sorte Tilia cordata „Greenspire“ mit einem Stammumfang von 25 bis 30 Zentimetern – werde „ein besonderes Wuchssubstrat eingebracht und ein automatisches Bewässerungssystem installiert, das auch an sehr heißen Tagen eine optimale Wasserversorgung der Neupflanzung garantieren wird.“

2021 wurden in Rostock mehr Bäume gepflanzt als gefällt Rund 26 000 Straßenbäume stehen laut Angaben aus dem Rathaus in Rostock. Das geht aus dem Baumbericht für das Jahr 2020 hervor. Gemessen an einer Einwohnerzahl von damals etwa 208 000 Menschen belegte die Hansestadt zusammen mit Bremen Rang Zwei im bundesweiten Ranking. Zum Vergleich: 1995 gab es laut Amt für Stadtgrün knapp 11 300 Straßenbäume in Rostock. Etwa die Hälfte des heutigen Bestands sind demnach Linden oder Ahorn. Sie gelten als sehr insektenfreundlich. Im vergangenen Jahr wurden in Rostock erstmals seit Jahren mehr Bäume gepflanzt als gefällt. Das zeigen die Zahlen aus dem aktuellen Baumbericht für 2021. Demnach wurden im gesamten Stadtgebiet 237 neue Bäume gepflanzt und 211 entfernt. Im Vorjahr sah das Verhältnis mit 175 gepflanzten und 342 gefällten Bäumen noch anders aus. Die meisten der 2021 gefällten Bäume waren bereits komplett oder mindestens teilweise abgestorben. Auch Schädlingsbefall, Sturmschäden und Vandalismus werden als Gründe im Baumbericht aufgeführt.

Passieren soll das Ganze allerdings erst im Herbst. Denn vom 1. März bis 30. September gelten wegen der Brutsaison vieler heimischer Vögel umfassende Schnitt- und Fällverbote. Das regelt das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Straßenbäume und solche in Alleen sind noch einmal besonders gelistet. Wer gegen das Verbot verstößt, dem drohen Geldbußen bis zu 10 000 Euro.

Klimaschützer kritisieren Vorgehen der Stadtverwaltung

Die Entscheidung der Bürgerschaft, die bedrohten Linden zu erhalten, mache sie sehr glücklich, schreiben die Initiatoren einer Petition zum Erhalt der alten Bäume in einem offenen Brief an die zuständigen Behörden. Doch hinterlasse die Art und Weise, wie der Dialog zum Thema geführt wurde, einen „bitteren Beigeschmack“.

So hätten Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Laufe der Debatte „verfälschende Darstellungen der Faktenlage“ gezeigt, die sich auf den Zustand der Linden bezogen. Mehrere Baumgutachten wurden vorgelegt, die den Bäumen eine schlechte Vitalität bescheinigten und eine maximale Lebensdauer von zehn Jahren. Ein anderes externes Gutachten hingegen attestiere den besagten Bäumen „einen mit den meisten anderen der Anlage vergleichbaren Zustand“, so der Vorwurf der Petiteure um Aktivistin Pia Borkenhagen.

Der Rosengarten am Steintor in Rostock soll umgestaltet werden. Quelle: Katrin Zimmer

Auch sei in quasi internen Runden versucht worden, die Fraktionen zu beeinflussen. Solche Verhaltensweisen würden in ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem Rathaus münden. Auch sollten Bäume künftig generell nur noch in Notfällen entnommen werden, um das Ziel Klimaneutralität 2035 zu erreichen.

Es müsse über angemessene Regelungen nachgedacht werden – auch unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen. Mehr als 10 000 Menschen hatten die Petition zum Erhalt der fünf Winterlinden im Rosengarten unterzeichnet, bevor die Bürgerschaft diesen final beschloss.

Umgestaltung des Rosengartens erfolgt dennoch wie geplant

Die Entscheidung stehe der sogenannten denkmalpflegerischen Zielstellung von 2008 aber nicht im Wege, heißt es vonseiten der RGS. Zwar sei ursprünglich abgestimmt, dass die fünf Bäume gefällt werden, die grundsätzliche Idee könne aber dennoch verfolgt werden, so RGS-Sprecherin Annekatrin Haker.

Ziel der RGS und der Landschaftsarchitekten aus dem Büro von Hannes Hamann ist es, das Gartendenkmal Rosengarten wieder in seinen einstigen Zustand zu versetzen – mit dichten Lindenalleen auf beiden Seiten des Parks. Konkret heißt es in den Unterlagen: „Entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung sind als Grundlage für die zukünftige Umgestaltung die Qualitäten aus der Zeit um 1912 anzustreben, um das Bild eines grün geprägten Schmuckplatzes weiter zu stärken.“

