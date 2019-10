Altentreptow

Mit vorgehaltener Pistole haben zwei maskierte Männer einen Supermarkt in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überfallen. Sie verschafften sich Zutritt durch die Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes. Nachdem zwei Mitarbeiterinnen am Freitag um 4 Uhr den Laden aufschlossen, sprangen die Täter aus einem Gebüsch, drängten die Frauen in die Büroräume des Geschäfts und zwangen sie, den Tresor zu öffnen.

Täter erbeuteten fünfstellige Summe

Der Polizeiinspektion Neubrandenburg zufolge entwendeten die Tatverdächtigen einen fünfstelligen Betrag. Mit dem Bargeld im Rucksack flüchteten die Maskierten. Die beiden Angestellten erlitten einen Schock und wurden medizinisch versorgt. Der Kriminaldauerdienst und die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen gibt es bislang keine. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Freitag früh zwischen 3.30 und 4.30 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Altentreptow wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu der Raubstrafttat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg unter 0395-5582 2223 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ