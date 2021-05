Altentreptow

Großer Tag für einen ganz Großen: In Altentreptow (Vorpommern-Greifswald) wurde am Donnerstag der größte Findling Norddeutschlands aus der Erde gehoben. Dutzende Schaulustige verfolgen jeden Handgriff der Arbeiter. Bagger dröhnen. Ein Imbisswagen verkauft Kaffee und Bratwurst, die 1b der benachbarten Grundschule vertreibt sich die Wartezeit mit Laufrunden um den Absperrzaun. „Wir haben immer die Klassenfotos auf dem Stein gemacht. Das geht jetzt nicht mehr“, sagt Lehrerin Katrin Haasmann.

Rund 25 000 Jahre steckte der „Große Stein“ im Klosterpark drei Meter tief in der Erde, zwei Meter lagen frei. Der Riese kam mit der Weichsel-Eiszeit aus Südschweden nach Vorpommern, erklärt Karsten Schütz vom Geologischen Landesdienst. 140 bis 160 Kubikmeter ist der Koloss groß und bis zu 450 Tonnen schwer. Genau ließe sich das erst sagen, wenn er diesen Freitag vollständig nach oben befördert wurde.

Aufgeregter Bauleiter

Am frühen Morgen, noch ist die Wiese leer, fällt es Roland Tuma (58) schwer, stillzustehen. Seit Monaten bereitete der Chef einer Tiefbaufirma aus Mirow das Anheben vor. „Natürlich bin ich aufgeregt“, sagt er. Was schiefgehen kann? „Alles Mögliche“, sagt der Bauleiter gut gelaunt.

Der Findling ist etwa acht Meter lang, sechs Meter breit und rund fünf Meter hoch. Quelle: Stefan Sauer

Ein Ingenieurbüro hat alles durchgerechnet, das Hebeteam die tonnenschwere Stahlkonstruktion über den Boliden montiert. Als es losgeht, sind die ersten Bratwürste auf dem Grill schon schwarz. Vier bierkastengroße Hydraulik-Stempel einer Berliner Firma stemmen die Stahlkonstruktion millimeterweise nach oben. Die Gurte aus Spezialkunststoff straffen sich. Gut eine Stunde später haben sie den Stein kaum sichtbar angehoben.

„Das wird der Bartl-Stein“

Bauleiter Tuma stößt für die Kameras mit Bürgermeister Volker Bartl (65, parteilos) mit Sekt an. Erleichterung, Händeschütteln. „Er schwebt“, ruft Bartl und schleudert sein Glas gegen den Granit. Es ist sein Tag. Jahrzehntelang war der Koloss von Altentreptow als Bismarck-Stein bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Gartenkolonie um ihn herum gebaut, er geriet etwas in Vergessenheit. „Das wird jetzt der ,Bartl-Stein’“, sagt Anwohnerin Heide Flottau (67), die schon als Kind am Stein gespielt hat. Das sei als Lob gemeint.

Das tonnenschwere Naturwunder soll Zentrum eines Naherholungszentrums werden und Touristen anlocken. Als Bartl vor drei Jahren erstmals davon sprach, hätten das die meisten in der Stadt irre gefunden. „Jetzt sind 90 Prozent dafür.“ Er sagt, 90 000 Euro koste die Stadt das Heben, 140 000 Euro kommen von Stiftungen sowie 20 000 aus Spenden. Der Steuerzahlerbund geißelte das Vorhaben als Verschwendung und machte den Stein so bekannt. „Das war gute Werbung für uns“, meint der Bürgermeister.

Der rund 400 Tonnen schwere Stein wurde mittels Hydraulikpressen und Gurten angehoben. Quelle: Stefan Sauer

Damit er nicht wieder einsinkt, werden 80 Kubikmeter Beton unter den Findling gepumpt. Bundesweit ist der acht Meter lange und zwei Milliarden Jahre alte Brocken die Nummer zwei an Land. Größer ist nur der „Kleine Markgrafenstein“ südlich von Berlin. Die Nummer eins aller Findlinge ist der 550 Tonnen schwere Buskam. Der liegt 150 Meter vor Binz auf Rügen in der Ostsee.

Von Gerald Kleine Wördemann