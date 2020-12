Altentreptow

Der größte Festland-Stein im Norden Deutschlands – der „Große Stein“ in Altentreptow bei Neubrandenburg – ist ein Fall für das „Schwarzbuch“ des Steuerzahlerbundes. Wie der Verband am Donnerstag in Schwerin mitteilte, plant die Stadt, den „Großen Stein“ anzuheben, um seine Maße besser sichtbar zu machen.

Der riesige Findling ist nach Messungen etwa acht Meter lang, sechs Meter breit und gut fünf Meter hoch, was aber nicht alles zu sehen ist. Die Hebe-Kosten gibt der Steuerzahlerbund mit 180 000 Euro an, wovon 140 000 Euro vom Land kommen. „Die Kosten für die Hebung und der Nutzen stehen aus unserer Sicht in keinem Verhältnis zueinander“, erklärte Landesgeschäftsführerin Diana Behr.

Anhebung soll Gäste nach Altentreptow anlocken

Der Altentreptower Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) wies dies zurück. Das gesamte Umfeld des „Großen Steins“ soll für das Geld neu gestaltet werden. Zudem rage der Findling bisher nur gut drei Meter heraus und dann etwa fünf Meter. „Das ist ein großer Unterschied.“ Für die Sichtbarmachung wurden schon 70 Kleingärten abgerissen. Insgesamt sollen rund 1,5 Millionen Euro in die komplette Neugestaltung des Klosterberges investiert werden.

Dann könne Altentreptow auch Gäste anlocken, die das Reuter-Museum Stavenhagen und die Ivenacker Eichen besuchen. Neueste Messungen hätten zudem ergeben, dass der Hammergranitstein statt der bisher angenommenen 365 sogar mehr als 400 Tonnen schwer sei. Das Projekt wird vom Vorpommern-Rat unterstützt. Die Hebung soll im Februar beginnen.

Von dpa