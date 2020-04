Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen: Das ist über die Corona-Toten in MV bekannt

Rostock

Der Dienstag war ein schlechter Tag in MV: Gleich drei Todesfälle musste das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) vermelden. Alle Verstorbenen waren mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Covid-19-Opfer stieg damit auf insgesamt elf Fälle im Nordosten. Doch wer waren die Toten?

Aus den Statistiken und Veröffentlichungen des Lagus geht hervor, dass ausnahmslos alle Covid-19-Todesopfer in MV an schweren Vorerkrankungen litten. Beispiel: In der Neurologie der Universitätsmedizin Rostock starben in den vergangenen Tagen zwei Männer. Beide Patienten wurden bereits wegen schwerste neurologische Schädigungen behandelt, als die Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert wurde. In diesen Fällen kam, so heißt aus der Klinik, Covid-19 „nur“ als erschwerende Erkrankung hinzu.

Wissenschaftler sprechen in solchen Fällen mittlerweile davon, dass die Opfer mit Covid-19 verstorben sind – aber nicht an Covid-19. Und auch Prof. Dr. Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der Rostocker Uni-Medizin, sagt: „Alle Patienten, die bisher in MV gestorben sind und bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, sind nicht an Covid-19 gestorben – sondern auch der jeweiligen medizinischen Grunderkrankung, die bereits vorlag.“

Jüngstes Opfer war 57

Ebenfalls auffällig: In MV scheint die Sterblichkeit bei Männern deutlich höher zu sein als bei Frauen. Von den elf Corona-Toten waren neun Männer und lediglich zwei Frauen. Bis auf eine Ausnahme –ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim – waren alle Opfer mindestens 60 Jahre. Die bisher Verstorbenen waren 60, 67, 77, 78, 82, 85, 86 und 92 Jahre alt.

Zum Vergleich: Seit Beginn der Pandemie in MV vor knapp vier Wochen sind laut Zahlen des Statistischen Landesamtes insgesamt etwa 1700 Menschen im Land verstorben – an natürlichen Todesursachen, an anderen Krankheiten oder bei Unglücken. Zu den 1700 Fällen zählen auch die elf Covid-19-Opfer.

Von Andreas Meyer