Vor drei Jahren entschlossen sich die Bewohner und der linksgerichtete Verein Awiro, ihre Projekthäuser in der Niklotstraße in Rostock langfristig zu sichern. Die Mieter gründeten eine Genossenschaft und kauften die Immobilien. Welche Ziele sie verfolgen, was in Zukunft geplant ist und wie das Zusammenleben funktioniert.