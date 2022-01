Rostock

Besorgniserregende Zahlen: Mehr als jeder zweite vollbeschäftigte Arbeitnehmer in MV verdient für seine Arbeit so wenig Lohn, dass er später mit einer Rente unter oder an der Armutsgrenze auskommen müsste – auch nach 45 Jahren Arbeit.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch (Linke) haben knapp 195 000 der 359 000 vollbeschäftigten Frauen und Männer (54,3 Prozent) im Nordosten ein Monatsentgelt, das ihnen später weniger als 1300 Euro Rente im Monat bringt, 6700 dürfen sogar nur mit einer Rente unter 1000 Euro rechnen – obwohl sie 45 Jahre lang voll im Job standen.

Glauben Sie, Sie bekommen im Alter genügend Rente? Hier bei der OZ-Umfrage abstimmen und einen 10-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen.

„Vertrauen in gesetzliche Rentenversicherung sinkt“

Mit diesen Zahlen (Stand 31.12.2020) rangiert Mecklenburg-Vorpommern am Ende des Bundesländervergleichs. Es folgen andere Ostländer am Ende des Rankings: In Thüringen können 53,7 Prozent Menschen nach einem vollen Erwerbsleben mit unter 1300 Euro Monatsrente rechnen, in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es zwischen 51 und 52 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei rund 33 Prozent. Hamburg und Baden-Württemberg kommen auf rund 25 Prozent.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Schmale Rente nach 45 Jahren Vollzeitarbeit. Dies droht jedem zweiten Arbeitnehmer in MV“, erklärt Dietmar Bartsch. „Im Osten baut sich eine Altersarmutslawine auf. Das ist das Gegenteil von Anerkennung der Lebensleistung.“ Es sei „inakzeptabel“, dass beim derzeitigen Rentenniveau ein Monatslohn von 2800 Euro nach 45 Jahren Vollzeit nur zu einer Bruttorente von 1300 Euro führe. „Es untergräbt das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung, wenn nach einem kompletten Arbeitsleben nur wenige Hundert Euro über Hartz-IV-Niveau bleiben“, so Bartsch. Seine Forderung: Die Berliner-Ampelkoalition solle das Rentenniveau von derzeit 48 Prozent des letzten Nettolohns auf über 50 Prozent anheben.

Mit der Grundrente ab 2021 habe die frühere Bundesregierung bereits eine Sicherung eingebaut, so Kerstin Griese (SPD), Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. Wer nach 45 Jahren weniger Rente als die durchschnittliche Grundsicherung erhält, bekommt einen Zuschlag – quasi ein Gnadenbrot vom Staat.

Die Rentenstatistik zu MV auf der Basis von Lohnentgelten zeigt auch Folgendes: Rund 47 000 Frauen und Männer, die 45 Jahre vollbeschäftigt gearbeitet haben, würden zwischen 1800 und 2000 Euro Monatsrente erhalten, 28 000 sogar zwischen 2000 und 2500 Euro.

Von Frank Pubantz