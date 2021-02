Schwerin

Arm trotz Arbeit: Fast 70 000 Vollbeschäftigte in MV erhalten so wenig Lohn, dass ihnen rein rechnerisch nach 45 Jahren Arbeit eine Rente unterhalb der Grundsicherung droht. Betroffen sind Pfleger, Mitarbeiter in Einzelhandel, Gastronomie oder Baugewerbe.

„Altersarmut nach jahrzehntelanger Arbeit ist völlig inakzeptabel“, erklärt Dietmar Bartsch, Linken-Bundestagsabgeordneter aus Prerow. Er hat Zahlen beim Bundesarbeitsministerium abgefragt. Demnach erhalten MV-weit gut 69700 Frauen und Männer in Vollzeitjobs so wenig Lohn, dass am Ende weniger Rente bleibt als Sozialhilfeniveau (Stand Ende 2019). Betroffen sei damit jeder fünfte Vollbeschäftigte in MV.

Betroffene in Handel, Callcentern und Pflegeberufen

Darunter seien 6920 Beschäftigte im Einzelhandel, 5500 in der Logistikbranche, 4500 in der Gastronomie, gut 3000 in Callcentern. Weitere 4500 Jobs werden unter „Verkauf“ summiert. Auch 884 Altenpfleger sowie 1034 Beschäftigte in der Krankenpflege und bei Rettungsdiensten erhalten laut Bundesregierung im Nordosten so wenig Lohn, dass sie nach 45 Arbeitsjahren ein Soziallfall wären. Mit dem seit Jahresbeginn geltenden Grundrentengesetz solle dies verändert werden. Basis für diese Berechnungen sei in MV ein Bruttojahreseinkommen von 22500 Euro.

„Die beschlossene, von der Union gestutzte Grundrente ist viel zu wenig“, erklärt Bartsch. „Wir brauchen ordentliche Löhne, einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro und eine große Rentenreform nach der Bundestagswahl.“

Beim Rentenniveau rangiert MV weiter hinten im Ländervergleich. 1306 Euro bekam jeder Rentner laut Deutscher Rentenversicherung 2019 pro Monat brutto (Männer: 1405, Frauen: 1197). Spitze: Im Saarland lag der Schnitt bei 1545, in Nordrhein-Westfalen bei 1522 Euro. Hinter MV landen nur Sachsen-Anhalt (1299) und Thüringen (1292). Gut 17 000 Rentner in MV hatten im Vorjahr neben der Rente einen Minijob.

Landesregierung soll MV „aus dem Lohnkeller führen“

Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag, sieht angesichts der Zahlen auch die Landesregierung in der Pflicht. Diese habe es nicht geschafft, „MV aus dem Lohnkeller der Republik zu führen“. Oldenburg fordert eine Politik, „die zu einer deutlich besseren Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen führt“.

Von Frank Pubantz