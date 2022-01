Sassnitz

Ortsunkundigen den Weg durch den Sassnitzer Stadthafen zu weisen, fällt Einheimischen nicht ganz leicht. Westhafen, Fischkombinat, Altes Kühlhaus, Molenfuß, Eishalle – für viele Besucher sind das böhmische Dörfer.

Mit einer Landmarke können aber auch Fremde meist sofort etwas anfangen: Der Glasbahnhof sticht fast jedem ins Auge. Ein „imposanter Bau aus Stahl und Glas“, titelte 1959 die Zeitung in den drei Nordbezirken der DDR und die „Trommel“, die Zeitschrift für die Thälmannpioniere, nannte ihn gar „die modernste Fähranlegestelle Europas, ein Bahnhof am Meer, aus Stahl, Leichtmetall und Glas“, der weit über die See von der jungen Republik künde.

Der Ruhm des einstigen Fährterminals ist mittlerweile leicht verblasst, so wie die Farbe der blau-gelben Konstruktion, deren Linien dem Auge nach wie vor schmeicheln wie ein wohlgeformter Stein einer Hand. Architekturbegeisterte Besucher aus aller Welt zücken noch immer den Fotoapparat oder das Handy, wenn sie vor dem Gebäude stehen. Doch die architektonische Schönheit ist seit Jahren weitgehend ungenutzt. Das Dach ist an einigen Stellen undicht, die Heizung abgestellt, der Strom auch.

Kupferdiebe am Werk

Hubert Kerfack kümmert sich im Auftrag der Eigentümer, einer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, um das Objekt. Als Rentner sieht der Sassnitzer regelmäßig nach dem Rechten und kümmert sich um kleinere Reparaturen und Instandhaltungen.

Immer wieder entdeckt er neue Pfützen im Innern oder Vandalismusschäden an der Außenhaut. Gerade erst wurden sechs Meter Kupferkabel geklaut. Kerfack winkt entnervt ab: Das komme öfter vor. „Im Frühjahr waren wir gerade dabei, es zu reparieren, da wurde das neue Kabel gleich wieder gestohlen.“

Hubert Kerfack kennt den Glasbahnhof wie nur wenige Menschen. Als Technischer Leiter war er für die Sassnitzer Fähranlagen der Reederei Scandlines von 1992 bis 1998 zuständig. Zum ersten Mal betreten hat er den markanten Bau 1973. Das war nicht nur für DDR-Bürger eine Seltenheit. Auch ausländische Reisende wurden hier nicht so oft empfangen, wie man zu Beginn der Planungen wohl noch angenommen hatte.

„Hier wurden ja nur Fußgänger abgefertigt“, sagt Kerfack, „also Passagiere, die zu Fuß an Bord gingen oder von Bord kamen.“ Und das waren sehr wenige. Entweder reiste man mit dem Zug oder mit dem Auto. Zugreisende blieben in den Waggons, bis sie an Bord waren. Wer mit dem Auto anrollte, wurde oberhalb des sogenannten Fährtrichters an der Trelleborger Straße kontrolliert und abgefertigt, bevor es dann über eine der beiden Fährbrücken direkt aufs Schiff ging.

Terminal für Fußgänger

Dass Hubert Kerfack als DDR-Bürger das Innere des großzügig verglasten Gebäudes schon 1973 kennenlernte, war eine der wenigen Ausnahmen – und seinem Beruf geschuldet. Wie viele andere Sassnitzer auch, fuhr er zur See. Weil die Schiffe, auf denen er arbeitete, zu groß für den Sassnitzer Hafen waren, liefen die Pötte andere Häfen an. Die Besatzungen reisten hinterher und stiegen dort auf.

Hubert Kerfack und seine Kollegen fuhren also mit der Fähre nach Trelleborg. Von dort aus ging es weiter nach Göteborg, wo ihr Schiff schon auf sie wartete. „Auf dieser Fährüberfahrt waren wir Fußgänger und gingen deshalb über das Fährterminal an Bord.“

Zur Galerie Das Fährterminal im Sassnitzer Stadthafen steht unter Denkmalschutz. Die Aufnahmen zeigen das Gebäude im Bau, nach seiner Eröffnung und im heutigen Zustand.

Das war 1959 fertiggestellt worden. Drei Jahre lang hatte die DDR die alten Fähranlagen für rund 25 Millionen Mark umgebaut beziehungsweise ganz neu errichtet. Grund war eine Übereinkunft mit der schwedischen Seite, den Transport auf der Königslinie zu erhöhen und die Kapazitäten zu vergrößern. Künftig sollten größere Fährschiffe eingesetzt werden. Dafür wurden die Fährbetten komplett umgestaltet.

Die alten Anleger mit den in Portalen aufgehängten Brücken verschwanden – und damit auch ein Wahrzeichen des Hafens, wie der damalige Stadtarchivar und spätere Sassnitzer Ehrenbürger Wolfgang Rudolph in einem Zeitungsbeitrag bedauerte. Im Gegenzug bekamen die Sassnitzer jedoch hochmoderne Anlagen – einschließlich des Fährterminals.

Geplante Bahnhofshalle wurde nie gebaut

Das besteht größtenteils aus Stahl und 600 Quadratmeter Glas. Die Konstruktion sei an beiden Enden beweglich auf Rollen gelagert, schrieb seinerzeit „Die Trommel“, „so daß sich die Bewegungen der Konstruktion nicht auf die Trägerfundamente übertragen und diese zerstören können“.

Die Zeitschrift veröffentlichte eine Skizze der neuen Anlage. In der taucht neben dem Hafenbahnhof und über der Überdachung des Bahnsteigs ein weiterer Glasbau auf. Die dort verzeichnete „Fährbahnhofshalle“ sei vielleicht geplant, aber nie gebaut worden, sagt der Leiter des Sassnitzer Stadtarchivs, Frank Biederstaedt.

Gezerre um Museum für Unterwasser-Archäologie

Erst mit der Reisefreiheit ab 1990 rückte der Glasbahnhof im Hafen näher ins Blickfeld und Bewusstsein der Sassnitzer und der Gäste. Mit dem Umzug des Fährverkehrs von Sassnitz nach Mukran entfiel der ursprüngliche Zweck des Gebäudes völlig. Die Reederei Scandlines, der der Bau ebenso wie die Fähranlagen gehörten, stellte es dem Land zur Verfügung, das dort ein Museum für Unterwasserarchäologie installierte und später wieder schloss.

Zu vieles war unausgegoren, nicht zuletzt die Finanzierung der Einrichtung, für die letztlich die Stadt eine Betreibergesellschaft gründen sollte. Schlagzeilen machte die deutschlandweit einmalige Einrichtung auch, weil Wissenschaftler den Betreibern aus dem Land mangelhafte Konservierung der in Sassnitz gelagerten Exponate vorwarfen.

Zuletzt wurde das Haus für eine Ausstellung zur Geschichte der Königslinie genutzt. Daran erinnern noch die Vitrinen und die Faltblätter, die am kleinen Kassenhäuschen stehen. Ansonsten ist das Innere weitgehend leer gefegt.

2012 hatte die Reederei, die zuvor noch unter anderem das Dach und die Glasfassade saniert hatte, den denkmalgeschützten Glasbahnhof verkauft. Seitdem gab es viele Gerüchte über die zukünftige Nutzung.

Ein „Willkommenscenter“ für die Sassnitz-Besucher könne man hier errichten; Gesine Lippert, die in Ralswiek jahrelang ein Lokal betrieb, habe angeblich auch einmal Interesse bekundet, hier ein Restaurant zu eröffnen. Hubert Kerfack winkt ab: „Erzählt wird viel.“

Eigentümer hat derzeit keine Nutzungsideen

Leider passiere aber wenig. Das Nikolaus-Büro hatte hier einmal sein Quartier, Gastronomen mieteten den Raum mit der großen Treppe und den zwei Ebenen für Partys, Privatleute für Familienfeiern. „Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hatten wir hier öfter mal Hochzeiten“, sagt Kerfack. Aber auch das sei jetzt vorbei. Wie es weitergeht, ist zurzeit offen.

Konkretes über die künftige Nutzung lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, erklärt Anja Riese, Geschäftsführerin der Eigentümergesellschaft. Wie viele andere Sassnitzer würde sich auch Hubert Kerfack wünschen, dass bald wieder Leben in den Glasbahnhof komme. Eine richtige Nutzung zu finden, sei aufgrund der Größe, der vielen Glasflächen und des Denkmalschutzes natürlich schwierig. „Am besten wäre eine Einrichtung, die durch die öffentliche Hand betrieben würde.“

Von Maik Trettin