Zinnowitz

Noch so vieles weist hin auf den alten Glanz und das Leben, das hier mehr als 100 Jahre lang herrschte: Teile des einst prächtigen Brunnens unter der Treppe des Haupthauses oder die üppigen alten Stallanlagen, die zur Selbstversorgung von Personal und Heimbewohnern dienten.

Auch die Ruinen der Liegehalle, in der sich die Kinder an der frischen salzhaltigen Luft erholten, sind klar zu erkennen. Wer den Standort aufmerksam durchschreitet, findet ebenso den Sockel der Sanduhr aus Sandstein, überwuchert von Pflanzen, der einst Schmuck des Areals und ein beliebter Treffpunkt war.

Wie aus der Zeit gefallen

Es wirkt wie aus der Zeit gefallen, dieses 56 000 Quadratmeter große Gelände mit drei Haupthäusern, etlichen Nebengebäuden und großzügiger Parkanlage. Es liegt auf dem Glienberg, der mit 33 Metern höchsten Erhebung im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom und war zu DDR-Zeiten als Standort des „Erich-Steinfurth-Sanatoriums“ weit über die Region hinaus bekannt. Kinder mit Atemwegserkrankungen wurden hierher geschickt, um im guten Inselklima zu gesunden. Bereits seit 1927 wurde die Anlage zunächst als „Eisenbahner-Waisenhort“ von der Deutschen Reichsbahn für Ferienaufenthalte von Kindern genutzt.

„Über die gesamte Zeit, die der Ort als Kindererholungsheim diente, waren hier mehr als 200 000 Mädchen und Jungen zu Gast“, sagt Ute Spohler (68), Chefin des Zinnowitzer Museums, die sich intensiv mit der Geschichte des Heims beschäftigt hat. Sie war als Kind selbst oft hier, allerdings nicht zur Kur, sondern um mit ihrer Schulklasse oder Vereinskameraden Sport zu treiben. „In der Gemeinde gab es damals wenig Möglichkeiten, deshalb sind wir hoch zum Steinfurth-Heim, wo der große Verbindungsbau zwischen Jungen- und Mädchenhaus als Turn- und Festraum genutzt wurde“, erinnert sich die Zinnowitzerin.

Anfänge als Hotelstandort Das Grundstück auf dem Glienberg wurde 1875 bis 1884 durch den Bau der beiden Villen „Belvedere“ und „Frank“ erschlossen, die zunächst als Hotels genutzt wurden. Die Eisenbahnverwaltung Berlin erwarb die Gebäude in den 1920ern und eröffnete 1927 einen Erholungsort für die Kinder und Waisen von Eisenbahnangestellten. Es entstanden Anbauten, neue Gebäude und ein großer Park. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Anlage 1949 unter dem Namen „Erich-Steinfurth-Heim“ (benannt nach einem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus) wieder in Betrieb genommen, vorwiegend als staatliche Kureinrichtung für Kinder mit Atemwegserkrankungen. 1991 wurde das Kindersanatorium geschlossen und beschäftigte zu dieser Zeit fast 100 Mitarbeiter: 40 Erzieher, 20 medizinische Mitarbeiter, zwei Ärzte, 15 Küchenkräfte sowie zehn Mitarbeiter für Haus und Hof.

„Eine sehr schöne Anlage“

„Es war eine sehr schöne Anlage – mit Loggien, kunstvoll verzierten Fenstern oder einer breiten Freitreppe, die auf einen von Bäumen gesäumten Platz hinabführte“, erzählt Ute Spohler. „Es ist wirklich schade, dass jetzt hier alles so verfallen und verlassen ist“, bedauert sie.

Denn mit dem Ende der DDR schloss schließlich 1991 auch das Kinderheim. Erste Pläne der Reichsbahn als Alteigentümer, hier weiter eine Erholungseinrichtung zu betreiben, scheiterten ebenso wie Tourismus-Vorhaben privater Investoren. Seit mehr als 30 Jahren steht das Gebäude-Ensemble nun leer. Wände bröckeln, Fenster sind zerborsten, Fußböden einsturzgefährdet.

Spukgerüchte – weil sich die Oberin samt Familie das Leben nahm

Wind zieht durch die Gebäude, krachend schlägt eine Tür zu. Vor dem Fenster einer Toilette im ehemaligen Waschhaus liegt ein alter abgeschnittener Puppenkopf, der im Halbdunkel gespenstisch wirkt – besonders, wenn man die Geschichten kennt, wonach es in den alten Gemäuern spuken soll: „Die Gerüchte halten sich hartnäckig, weil sich zum Ende des zweiten Weltkrieges die damalige Oberin Käthe Schönfeld mit ihrer fünfköpfigen Familie aus Angst vor den anrückenden Russen hier das Leben nahm“, berichtet Ute Spohler.

„Die Frau und ihre Verwandten wurden zunächst auf dem Gelände bestattet, aber dann um 1955 umgebettet – womit hier nichts mehr herumspuken dürfte, außer einigen Jugendlichen der Insel, die sich gern auf dem verlassenen Gelände treffen“, sagt die Museumschefin. Allerdings: Betreibe von Internetseiten, die sich mit Übersinnlichem beschäftigen, haben das alte „Steinfurth-Heim“ immer noch im Blick, rufen zum Beispiel ehemalige Bewohner auf, von entsprechenden Erlebnissen zu berichten.

Andreas Thiele, Architekt aus Berlin, schmunzelt darüber: „Es ist auf jeden Fall eine tolle, mystische Anlage. Unfassbar, dass so ein Ensemble noch so unberührt mitten in einem bekannten Seebad wie Zinnowitz liegt“, sagt der Hauptstädter. Er würde das Areal gern entwickeln. Das hat nach dem jahrzehntelangen Stillstand nun aber ein anderer Investor vor.

Sieben neue Häuser im Parkbereich geplant

Vor fünf Jahren kaufte die GP+Q, eine Gesellschaft der Essener Ruhrkohle AG, den Großteil des Geländes aus dem Besitz des verstorbenen Zinnowitzer Hoteliers Peter Preuß mit dem Ziel, die drei denkmalgeschützten alten Haupthäuser des Heimes zu einem Apartment-Hotel auszubauen. Sieben neue Häuser sollen laut Plan im südlichen Parkbereich entstehen, „ohne den Charakter der Anlage zu zerstören“. In den neuen Wohngebäuden sind insgesamt 126 Dauerwohnungen für Einheimische vorgesehen. Baubeginn sollte eigentlich schon 2021 sein.

GP+Q will sich allerdings derzeit zu Einzelheiten der Pläne nicht äußern. „Wir sind auf einem guten Weg, wollen aber noch ein Gespräch mit den zuständigen Behörden und dem Eigentümer einer Teilfläche auf dem Areal am kommenden Donnerstag abwarten“, sagte Geschäftsführer Christoph Happe auf OZ-Anfrage. Bereits kurz vor Weihnachten habe es ein Treffen mit Verwaltungs-Verantwortlichen gegeben, bei dem die bestehende Baugenehmigung für den Hotelkomplex bis September 2022 verlängert wurde.

Noch 2022 soll die Sanierung starten

Offenbar wird derzeit insbesondere verhandelt, wie umfangreich im Südbereich der Parkanlage neu gebaut werden darf (hier gibt es noch keine Baugenehmigung), damit das Vorhaben wirtschaftlich bleibt. Denn die Sanierung der alten Gebäude ist sehr teuer – und schwieriger geworden, nachdem im Herbst 2019 ein Gebäudeteil brannte. „Ziel ist es, noch 2022 oder spätestens 2023 loszulegen“, betont Happe.

Gerade der Bau der neuen Häuser ist aber umstritten: „Der vorliegende aktuelle Plan würde zu viel Natur zerstören und auch das geplante Parkdeck für Autos passt in der Dimension da nicht“, kritisiert Museumschefin Ute Spohler. „Wir werden eine gute Lösung finden, auch wenn’s nicht einfach ist“, entgegnet Christoph Happe.

Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) sieht großes Potenzial: „ Das alte Steinfurth-Heim ist eine besondere Anlage für den Ort – ich möchte, dass hier vor allem Wohnungen für Dauermieter entstehen – und so wenig neue Ferienquartiere wie möglich.“

