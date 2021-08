Rostock

Samstag, 17 Uhr: Der Soundcheck ist beendet, Álvaro Soler zieht sich in den Backstage-Bereich zurück, trinkt eine Tasse Tee: „Den brauche ich, um meine Stimme aufzuwärmen. Ich versuche auch, bis zum Konzert nicht so viel zu reden“, sagt der Sänger. „Für die Stimme ist das schon ein bisschen ungewohnt wieder. Das ist wie beim Gitarre-Spielen. Erst hat man Hornhaut an den Fingerspitzen und wenn man dann lange nicht spielen kann, wird die Haut weich und schmerzt, wenn man wieder anfängt.“

Vorfreude aufs Konzert

Seit vier Stunden ist der Sohn einer belgisch-spanischen Mutter und eines deutschen Vaters im Rostocker Iga-Park, in drei Stunden wird er auf der Bühne stehen. Dem 30-Jährigen ist die Vorfreude deutlich anzusehen. „Es ist super, dass man jetzt wieder Konzerte spielen kann. Man muss immer noch kämpfen dafür, dass es wieder mehr Konzerte werden, dass mehr Leute kommen und sehen, dass alles sicher ist. Aber ich bin happy“, sagt er. Man könne die Energie der Leute spüren, trotz Abstand sei eine gewisse Emotionalität da. „Bei jedem Konzert frage ich, für wen es das erste Konzert seit Corona ist, und fast alle melden sich. Das ist eine große Verantwortung für uns“, sagt der Mann, der in Berlin und Barcelona lebt. „Ich habe sehr viele schöne Momente mit dem Publikum, die damals vielleicht durch die Routine normal waren.“

Genauer Zeitplan bis zur Show

Routine bringt auch der Tour-Alltag mit sich. „Auf Tour haben wir unseren festen Schedule. Konzert, Soundcheck, Essen – das ist immer alles zur gleichen Uhrzeit. Da kann man sich besser entspannen. Man weiß genau, wann man die Zeiten hat, an denen man dann kurz runterkommen kann, bevor man spielt“, erklärt er. An diesem Samstag ist vor der Show noch viel zu erledigen – Zeit, Rostock zu erkunden bleibt da nicht. „Ich habe nur das gesehen, was hier in der Nähe ist – der Iga Park ist sehr schön“, so Soler. Dafür kennt er bereits andere Regionen im Nordosten, kommt immer wieder gern an die Küste. „Man spürt sofort die Luft, die hier so anders ist“, sagt der Musiker. „Diese Brise erinnert mich sofort ein wenig an Barcelona. An der Küste ist es kühler als im Inneren des Landes – das mag ich total.“

Mit dem Einlass steigt die Aufregung

Die letzten Minuten bis zum Einlass brechen an. Am Tor zum Iga-Park hat sich eine Schlange gebildet. Für den Musiker ist das immer ein besonderer Moment. „Wenn ich das sehe, ist es echt cool. Dann werde ich schon ein bisschen nervös – die kommen, um mich zu sehen. Das ist schon verrückt“, sagt er. „Jetzt muss ich abliefern. Aber das ist so schön, ich freue mich sehr, dass sich die Leute die Zeit nehmen, Musik zu erleben.“

Kaum öffnet der Iga-Park seine Pforten, stürmen die ersten der 1500 Fans zur Bühne, breiten ihre Picknick-Decken aus. „Wir sind seit fast zwei Stunden hier“, sagt Luisa Stüpp aus Solingen. „Meine Mutter und ich haben im April die Karten gekauft und das jetzt mit einem Rostock-Aufenthalt verbunden.“ Auch Karen Müller aus Schwerin hat sich einen guten Platz gesichert. „Ich freue mich auf Álvaro – ich mag seine Stimme, seine Augen, seine Haare.“ Janice Peter nickt zustimmend. „Er ist einfach sympathisch und macht gute Laune.“

Fans singen spanische Lieder

Kurz nach 20 Uhr betreten Soler und seine Band gut gelaunt die Bühne und starten mit „La Libertad“, gefolgt von Hits wie „Loca“ und „Si Te Vas“. Die Fans tanzen, klatschen – und sie singen die ausschließlich spanischen Hits mit. Wohl die wenigsten der Anwesenden beherrschen die Sprache wirklich, doch den Zuschauern ist es egal. Eine Tatsache, die Álvaro Soler immer wieder beeindruckt. „Wenn ich in Spanien bin, fragen mich meine Musikerkollegen immer, ob ich in Deutschland dann auf deutsch singe und sind dann immer ganz verwundert, dass Spanisch auch hier funktioniert. Die Fans und ich verstehen uns trotzdem. Das ist das Schöne.“

Und so sucht der bodenständige Musiker immer wieder den Kontakt zu seinem Publikum – coronabedingt mit Abstand. Ein Mädchen hält ein Plakat hoch. „Ich möchte mir dir singen.” Soler ist gerührt. Er tritt an die erste Zuschauerreihe, hält ihr das Mikrofon hin. Und das Mädchen singt – unter dem Jubel der Massen – den nächsten Refrain. Auch Cathrice Stadler aus Rostock lernt derzeit die Sprache – inspiriert durch den Singer-Songwriter, wie sie sagt. „Ich liebe und lebe für Spanien“, sagt die 27-Jährige, die eine große Spanien-Flagge mitgebracht hat. „Ich mag diese Lebenseinstellung, diese Freude – seine positive Ausstrahlung inspiriert mich.“

Nach knapp zwei Stunden und zahlreichen Zugaben ist auch das letzte der zwölf Picknick-Konzerte im Rostocker Iga-Park beendet. Für Soler geht es an diesem Abend mit dem Mietwagen – nicht im Tourbus – nach Berlin. Am Sonntag stehen dort der nächste Auftritt an. „Und vorher möchte ich zu Hause schlafen“, sagt er und lacht.

Von Katharina Ahlers