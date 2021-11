Rostock

Runter vom Sofa, rein in die City: Am Sonntag, 7. November, öffnen die Geschäfte in der Rostocker Innenstadt wieder ihre Türen für Shoppingfans und die, die beim Geschenkekauf für Weihnachten überpünktlich – oder wenigstens rechtzeitig dran – sein wollen. Von 13 bis 18 Uhr sind die Läden in der Kröpeliner Straße und den Passagen geöffnet, darunter das Kröpeliner-Tor-Center (KTC).

Das richtet sich mit seinem Programm extra auch an die jüngeren Besucher, so Andrea Bendlin vom Center-Management. „Wir haben Radio Teddy mit ihrem großen Kinderprogramm eingeladen.“ Das Team macht sich demnach im Untergeschoss mit Glücksrad, Mal- und Bastelstation breit. Auch das Maskottchen, ein übergroßer Teddy, wird gute Laune verbreiten und gespannt mitfiebern, wenn die Preise am Glücksrad purzeln. Die stammen laut Bendlin vom Radiosender und den ansässigen Händlern des KTC.

Das Rostocker Kröpeliner-Tor-Center wartet am verkaufsoffenen Sonntag am 7. November mit einem Programm für Kinder auf. Quelle: Andreas Meyer

Dort werden am Sonntag alle Geschäfte öffnen, so die Center-Sprecherin, bis auf den Friseur. Die Friseure bleiben auch im Rest der Kröpi geschlossen, aus Arbeitsschutzgründen und weil sich ihre Gewerkschaft dafür eingesetzt hat. Ob die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen oder nicht, können sie selbst entscheiden, schließlich muss es sich für sie auch lohnen.

Erster verkaufsoffener Sonntag in Rostock war ein voller Erfolg

Dass das trotz anhaltender Corona-Pandemie, Maskenpflicht und Abstandsregeln funktionieren kann, zeigte die jüngste Aktion am 10. Oktober. Es war der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr, der umgesetzt werden konnte, und die Händler entsprechend nervös. Doch der Termin sei ein voller Erfolg gewesen, bilanzierte Rostocks Citymanager Peter Magdanz. „Der übergroße Teil der Händler war zufrieden und man hat gemerkt, dass die Besucher nach so langer Zeit wieder Lust auf entspanntes Sonntagsshoppen hatten.“

Rostocks Citymanager Peter Magdanz hat hohe Erwartungen an den verkaufsoffenen Sonntag – und die Stadt. Quelle: Ove Arscholl

Zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag im Oktober war auch Klaus Banner, Centermanager des KTC. „Es war richtig gut, wir hatten mehr als 7000 Besucher.“ Auch seine Händler seien zufrieden gewesen, erste Weihnachtseinkäufe wurden getätigt, so Banner.

Etwas differenzierter betrachtet die Sache Heiner Ganz, Centermanager des Rostocker Hofs. „Während die Mehrheit der Textilanbieter mit den Umsätzen zufrieden war und sich vor allem das Eiscafé über einen guten Besuch freuen konnte, haben andere Mieter kaum Umsätze erzielen können.“

Das Problem: Für Restaurants liegen die sonntäglichen Sonderöffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr, die der anderen Läden irgendwo zwischen Mittag- und Abendgeschäft. „Das rechnet sich dadurch wirtschaftlich nicht“, so Ganz. Er sagt auch, dass verkaufsoffene Sonntage einen Anlass brauchen, idealerweise dann stattfinden sollen, wenn die Kunden einkaufen möchten, wie beispielsweise am 1. Advent.

Monatsanfang und Weihnachtsgeschäft begünstigen Shoppinglust

In die Karten spielen dürften den Einzelhändlern in Rostock am kommenden Sonntag vor allem zwei Faktoren: Es ist höchste Zeit, die Geschenke für Weihnachten zu besorgen und es ist noch Monatsanfang. Das mache sich immer bemerkbar, erklärte kürzlich Tino Beig, Geschäftsführer des Handelsverband Nord, zuständig für Neubrandenburg. Doch die Aktionstage seien kein Selbstläufer, man müsse sie bewerben.

Zu den verkaufsoffenen Sonntagen in Rostock sind immer wieder Künstler in der Kröpeliner Straße unterwegs. Quelle: Ove Arscholl

Das wissen auch die Rostocker Center- und Citymanager. „Wir bemühen uns, den Eventcharakter immer weiter zu betonen, um so die Besucher erreichen und zu binden“, so Peter Magdanz. Für die Unterstützung bei der Bereitstellung kultureller Beiträge sei der Citykreis der Stadt dankbar. So sollen sich auch dieses Mal wieder Künstler und Artisten durch die Stadt bewegen. Das Chaos-Varieté, bestehend aus Arne Lifson und Kaspar Gross, wird Feuershows darbieten, illuminierte Stelzenkünstler als Walking Acts auftreten und Straßenmusiker für gute Stimmung sorgen, teilte der Citykreis mit.

Mehr Parkplätze und Freifahrten mit der Bahn wünschenswert

Weitere Anreize für die Kunden könne die Stadt laut Magdanz geben, indem – zumindest zeitweise –mehr Parkplätze bereitgestellt werden oder besondere Angebote für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), wie in der Vergangenheit auch schon erfolgreich praktiziert.

Wünschenswert wäre für Centermanager Heiner Ganz beispielsweise auch, dass die Lichtwoche der Stadtwerke Rostock bis zum Sonntag gehen würde, statt am Sonnabend zu enden. Solche Aktionen sorgten für deutlich mehr Frequenz in der Stadt und würden das Geschäft unterstützen, so der Chef des Rostocker Hofs. Und: „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagt KTC-Chef Banner. Die Genehmigung der Stadt sollte in einem Vorlauf von drei Monaten erfolgen, damit die Beteiligten ihr Personal und Aktionen organisieren sowie Marketing betreiben könnten.

In diesem Jahr ist noch ein weiterer verkaufsoffener Sonntag geplant, am 28. November, dem 1. Advent. Dann soll auch der Rostocker Weihnachtsmarkt bereits geöffnet haben und Publikum in die Bummelmeile und die Einkaufspassagen ziehen.

