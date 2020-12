Ahlbeck

Da Polen als Risiko-Grenzgebiet eingestuft ist, gelten strenge Regeln für den Übertritt der Grenze mit unserem Nachbarland. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sieht Verstöße gegen die Vorschriften als einen Grund, warum die Infektionszahlen im deutschen Grenzgebiet vergleichsweise hoch sind.

Das Land wird die Einhaltung deshalb strenger überwachen und schon am Wochenende an der Grenze starke Präsenz zeigen. Der neue Innenminister Torsten Renz ( CDU) will am Sonnabend ab 9:30 Uhr in Ahlbeck auf Usedom selbst an den Polizeikontrollen teilnehmen. Die OZ gibt eine Übersicht, worauf Sie achten müssen, wenn Sie nach Polen wollen oder auf die deutsche Seite zurückfahren.

Darf ich aus beruflichen Gründen nach Polen ?

Ja, wenn die Reise zwingend notwendig ist. Dafür sollte eine Bestätigung des Arbeitgebers mitgeführt werden oder der Grund der Fahrt bei Selbstständigen belegbar sein. Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, muss nach seiner Rückkehr dann nicht in Quarantäne oder ein Corona-Attest vorlegen. Die gleichen Regelungen gelten für Schüler oder Auszubildende, die von Deutschland nach Polen müssen.

Ist eine Fahrt nach Polen aus medizinischen Gründen erlaubt?

Ja, wenn die Notwendigkeit nachgewiesen werden kann, dürfen Menschen mit Wohnsitz in Deutschland beispielsweise für einen Arztbesuch nach Polen fahren und müssen nach Rückkehr nicht in Quarantäne.

Darf ich Familienangehörige in Polen besuchen?

Ja, ein Besuch bei Angehörigen ersten Grades (Eltern, Kinder, Enkel, Ehe- und Lebenspartner) ist erlaubt und erfordert bei Rückkehr weder Covid-Attest noch Quarantäne.

Darf ich für einen Trauerfall nach Polen ?

Ja. Der Grund für die Reise sollte aber glaubhaft belegt werden können oder wenn möglich, vorher mit dem zuständigen Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen werden.

Darf ich zum Einkaufen nach Polen ?

Nicht ohne Folgen. Wer nur zum Shoppen oder Tanken ins Nachbarland fährt, muss nach Rückkehr in eine zweiwöchige Quarantäne. Diese kann verkürzt werden, wenn man nach Rückreise und dann innerhalb von 5-7 Tagen einen zweiten negativen Corona-Test vorlegen kann.

Dürfen polnische Arbeitskräfte noch nach Deutschland , um ihrer Tätigkeit nachzugehen?

Ja, aber nur mit einer Ausnahmeregelung. Sie besagt, dass sich Mitarbeiter deutscher Betriebe, die in Polen wohnen, einmal pro Woche auf Corona testen lassen müssen. Nur bei negativen Testergebnissen dürfen sie weiter ihrem Job nachgehen. Die Landesregierung will polnische Arbeitskräfte mit Sonderzahlungen für Übernachtungen motivieren, für längere Zeiträume in Deutschland zu bleiben – damit es weniger Reisen zwischen Polen und Deutschland gibt. Nur zum Einkaufen oder für einen Tagesbesuch dürfen polnische Bürger nicht nach MV.

Sind Strandspaziergänge auf die polnische Seite gestattet?

Nein, auch wenn hier viel Platz ist und die Grenze auf Usedom kaum zu spüren ist, müsste man danach in Quarantäne oder zwei Corona-Tests machen lassen.

Worauf muss ich in Polen achten, wenn ich ins Nachbarland fahre?

Wichtig: Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich auch draußen (Ausnahme Strand und manche Parkanlagen). Die Polizei ahndet Verstöße dagegen sehr konsequent mit Strafen um 125 Euro. In Polen sind bereits alle Geschäfte geschlossen außer denen für Waren des täglichen Bedarfs. Gaststätten und Hotels sind ebenso dicht.

