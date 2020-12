Ausgerechnet im Corona-Lockdown, in dem fast alle Geschäfte in MV dichtmachen müssen, werden neue Pläne des Internethändlers Amazon bekannt: Bei Grevesmühlen soll ein weiteres Logistikzentrum entstehen, in Rostock nimmt das geplante Verteilzentrum eine nächste Hürde. Das könnte erst der Anfang sein.