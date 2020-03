Amazon plant zweites Logistikzentrum in Rostock: Bis zu 3000 Jobs

Rostock

Es ist eine der größten Ansiedlungen der vergangenen Jahre in der Region. Und vor allem Internet-Käufer warten sehnsüchtig darauf. Der Online-Händler Amazon will in Dummerstorf ein neues, riesiges Logistikzentrum bauen. Doch jetzt kommt heraus: Das Vorhaben ist nicht das einzige Großprojekt, das der Internet-Gigant in MV plant.

Nach OZ-Informationen arbeitet Amazon an gleich noch einer Multi-Millionen-Investition – und zwar in Rostock selbst. Zusammen könnten bis zu 3000 neue Jobs in der Region entstehen. Und für die Online-Käufer geht es mit der Lieferung schneller denn je.

In Dummerstorf dauert es noch

Der Konzern setzt zunehmend darauf, die Zustellung selbst zu organisieren. Dafür hat Amazon nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren mehr als 20 Milliarden Euro allein in Deutschland investiert – zum Beispiel in 13 sogenannte „Fulfillment-Center“, Amazons Logistikzentralen. Dort liefern Hersteller ihre Waren direkt an, Amazon verteilt sie weiter – entweder an Paketdienstleister wie DHL oder an eigene Verteilzentren, von denen aus eigene Zusteller zum Kunden starten.

In der Region Rostock soll nun zunächst ein solches, kleineres Verteilzentrum entstehen – möglichst noch vor dem Weihnachtsgeschäft 2020. In Dummerstorf – Amazons Favorit in MV – ist das aber nicht möglich: Bürgermeister Axel Wiechmann ( CDU) hat gerade erst bestätigt, dass der Konzern dort mehr Platz benötige und die Gemeinde zusätzliche Flächen überplanen müsse. Das kostet Zeit.

Rostock bietet Flächen an

An dieser Stelle kommt Rostock ins Spiel: Die Hansestadt hat dem US-Giganten, der zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählt, Flächen innerhalb der Stadtgrenzen angeboten. Und das offenbar mit Erfolg: Denn der Betriebsausschuss des städtischen Immobilienverwalters KOE hat – so heißt es aus dem Gremium – bereits vor Tagen einen Pachtvertrag zwischen Rostock und dem Konzern aus Seattle abgesegnet. Für ein etwa vier Hektar großes Grundstück im Güterverkehrszentrum an der Hinrichshäger Straße.

Noch liegt der Kontrakt zur Unterschrift bei Amazon. Doch aus Bürgerschaftskreisen heißt es, der Konzern wolle schon im Juni mit Bauarbeiten in Rostock starten – und ein provisorisches Verteilzentrum errichten. Der Vertrag mit Rostock ist zunächst auf drei Jahre befristet, bringt dem KOE aber richtig Geld ein. Insgeheim hoffen die Verantwortlichen in der Hansestadt, dass sie Amazon mit der guten Auto- und Bahnanbindung dauerhaft an sich binden können.

Schweigen in Rostock

Offen reden will derzeit aber noch niemand über den sich anbahnenden Deal: Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze antwortet, er könne zu dem Thema nichts sagen. Christian Weiß, Chef des Wirtschaftsförderers Rostock Business, bittet um Verständnis für sein Schweigen. Eine kurzfristige Anfrage bei Amazon blieb am Wochenende zunächst auch unbeantwortet.

Nur so viel ist aus dem Betriebsausschuss noch zu erfahren: Die Grünen hätten zunächst Bedenken gegen Amazons Ansiedlung in Rostock gehabt. Der Konzern soll aber zugesichert haben, für das Zustellen der Pakete in der Hansestadt auch E-Autos einzusetzen.

Keine Konkurrenz für Dummerstorf

Dass Amazon auch in Rostock baut – Dummerstorfs Bürgermeister nimmt das gelassen: Rostock sei keine Konkurrenz. Im Gegenteil: „Was in der Hansestadt geplant ist, ergänzt das Projekt in Dummerstorf“, sagt Axel Wiechmann und bestätigt damit indirekt, dass Amazon gleich zwei Bauten in der Region plant.

In Dummerstorf soll im Gegensatz zu Rostock nicht „nur“ ein Standort für Paketfahrer entstehen, sondern ein riesiges „Fulfillment-Center“. Das 14. seiner Art in Deutschland, strategisch günstig gelegen an der A 20 und der A 19. „Das Projekt bei uns wird deutlich größer.“ 20 Hektar wollen die Amerikaner haben, fünfmal so viel wie in Rostock.

Und dennoch: „Beide Standort bringen neue Jobs in die Region. Die können wir gut gebrauchen.“ Zugegeben: Amazon zahle nicht so gute Löhne wie die Industrie-Riesen, um die Hansestadt und Landkreis einst gebuhlt haben, sagt Wiechmann. „Das ist nicht BMW, auch nicht Airbus. Aber schlecht bezahlt ist es deshalb trotzdem nicht.“

Von Andreas Meyer