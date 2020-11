Amazonas-Bildband zeigt Till Lindemann und Joey Kelly auf lebensgefährlichem Trip

Bogotá

Pyrorocker und Extremsportler, Rockstar und Popstar. Mit Till Lindemann (57) und Joey Kelly (47) treffen zwei Extreme aufeinander, die das Extreme suchen. Nun sind die beiden Künstler, die befreundet sind, zu einem speziellen Trip aufgebrochen und dabei fast ums Leben gekommen. Lindemann, Frontmann der Metal-Band Rammstein, und Kelly, früherer Sänger der Kelly Family, sind gemeinsam zu einem Amazonas-Abenteuer aufgebrochen. Eine Reise entlang des längsten Flusses der Welt mitten durch den Amazonas-Regenwald. Eine Reise, die sie auch das Leben hätte kosten können.

Brenzlige Situationen mit Piranhas, Kaimanen und Anakondas

Jetzt, wo sie einen Bildband zu der Reise mit dem Titel „ Amazonas – die Reise zum Rio Javari“ vorlegen ( National Geographic im Verlagshaus München), verraten sie spannende Details. Joey Kelly geriet mehrfach in brenzlige Situationen mit Piranhas, Kaimanen, Anakondas. Ob das alles in Echtzeit und Reallife so stattgefunden hat – sagen wir mal so: Es könnte so gewesen sein. Es handelt sich bei Lindemann und Kelly um zwei ausgefuchste PR-Profis, denen in der Medienwelt wirklich alles so richtig am Allerwertesten vorbeigeht.

Till Lindemann am Amazonas in Kolumbien mit einer Aal-Art, die es nur am Amazonas gibt Quelle: Thomas Stachelhaus/National Geographic

Dem „Playboy“ haben sie erzählt, dass Piranhas Joey Kelly fast sein bestes Stück abgebissen hätten, als er in eine Lagune gesprungen sei. Ein Verhalten, das erfahrene Weltenbummler zwar eher nicht an den Tag legen. Aber wenn’s der guten Sache, also der Auflage, dient ... Till Lindemann verrät: „ Joey wurde von einem Piranha in den Schwanz gebissen.“ Und sein Kumpel legt noch einen drauf: „Nicht nur von einem. An den Schenkeln haben sie mich auch erwischt.“ Lindemann verrät dem Männermagazin, zu dem die Story mit dem fast abgebissenen Penis etwas zu gut passt, warum ihm nichts passiert sei: „Er ist ja zuerst reingesprungen.“

Lebensgefährliches Wettschwimmen mit einem Kaiman-Weibchen

Bei einem weiteren Vorfall sei Kelly mit einem Kajak unterwegs zum Fischen gewesen und von einem zwei Meter langen Kaiman-Weibchen angegriffen worden. Er sei ins Wasser gefallen und um sein Leben geschwommen. „Ich bin kein guter Schwimmer, aber in dem Moment kraulte ich schneller als Till jemals zu seinen Leistungsschwimmerzeiten“, sagt der Musiker in Anspielung auf Lindemanns Karriere als Schwimmer, die ihn 1978 zur Jugend-EM nach Florenz und 1980 fast zu den Olympischen Spielen in Moskau gebracht hätte, wenn er nicht damals schon jede Menge Flausen im Kopf gehabt hätte, die ihn die Olympia-Teilnahme kosteten.

Joey Kelly am Amazonas in Kolumbien mit einem authentischen indigenen Blasrohr Quelle: Thomas Stachelhaus/National Geographic

Bereits 2017 waren Lindemann und Kelly den Yukon in Alaska entlanggefahren, haben ein Buch veröffentlicht: „ Yukon – Mein gehasster Freund.“ Darin erzählt Lindemann, dass er schon bei der Vorbereitung fix und fertig gewesen sei, weil der durchtrainierte Kelly ihn mit einem Kanu über den Rhein gejagt hätte. Der eine, Till Lindemann, ehemaliger Leistungsschwimmer und Rockstar mit Mega-Liveshows, was bei aller Attitüde körperliche Fitness voraussetzt.

Der andere, Joey Kelly, Ex-Musiker, der sich dem Extremsport zugewandt hat: Er ist mehr als 50-mal Marathon gelaufen, hat den Ironman und den Ultraman auf Hawaii, das Atacama Crossing in Chile, das Tough Guy Race im britischen Perton oder das Mega-Radrennen Race Cross America bewältigt und ist mit Markus Lanz zum Südpol marschiert oder mit dem Rad von Wilhelmshaven zur Zugspitze gerast, war Stammgast beim RTL-Promi-Boxen, bei Turmspring-Shows oder Wok-Rennen. Dem ist nichts zu extrem, nichts zu dämlich und der kennt weder Angst noch Zweifel.

Lindemann und Kelly Till Lindemann wurde am 4. Januar 1963 in Leipzig geboren. Sein Vater ist der DDR-Kinderbuchautor Werner Lindemann (1926-1993), seine Mutter die ehemalige NDR-Kulturchefin im Schweriner Funkhaus, Brigitte „Gitta“ Lindemann (81), die in Wendisch Rambow zwischen Schwerin und Wismar lebt, wo Till Lindemann Teile seiner Kindheit verbracht hat. Später lebte Lindemann in Rostock, wo er als Schwimmer für den SC Empor Rostock aktiv gewesen ist und es auf der 1500-Meter-Distanz zu einem siebten Platz bei der Junioren-WM 1978 im italienischen Florenz gebracht hatte. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 1980 in Moskau blieb ihm verwehrt, weil er sich unerlaubt vom Team entfernt hatte. Lindemann absolvierte eine Lehre als Stellmacher und arbeitete als Korbflechter, später zog er zu seinem Vater nach Drispeth-Zickhusen. Seit 1994 ist er Sänger und Texter der Metal-Band Rammstein. 2015 gründete er mit dem Musiker Peter Tägtgren, Kopf von Hypocrisy und Pain, das deutsch-schwedische Musikprojekt Lindemann. Seit Jahren veröffentlicht Lindemann Gedichte und malt. Für Schlagzeilen sorgte seine Beziehung mit der Schauspielerin Sophia Thomalla. Joey Kelly wurde am 20. Dezember 1972 im spanischen Gamonal bei Toledo geboren. Er reiste mit der legendären Kelly Family um die Welt. Nach seiner Musikerkarriere absolvierte er über 50 Marathonläufe und zahlreiche Ultra-Wettkämpfe weltweit, so den Badwater-Run durch das Tal des Todes, den Wettlauf zum Südpol oder das Radrennen Race Across America über fünftausend Kilometer. Kelly ist seit Jahren auch in trashigen TV-Formaten, wie Raabs Turmspringen, der Wok-WM, RTL-Promiboxen, zu sehen und sagt selbstironisch über sich Sätze wie: „Ich würde nie auf die Idee kommen, meine Musik zu kaufen.“ Oder: „Hätte ich meinen Sport nicht so aktiv betrieben, hätte ich die Kelly Family nicht überlebt.“ Kelly ist Botschafter der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung.

Till Lindemann und Joey Kelly – auf den ersten Blick zwei unterschiedliche Männertypen, die ihr Interesse zu Musik und Sport eint. Lindemann gibt gern den Macho mit Hang zum Düsteren, Skandalauftritte und Feuerunfälle auf der Bühne inklusive. Joey war mit eher softem Folkrock bis in die 90er nicht weniger bekannt. Der eine guckt gern ein wenig irre, der andere meist wie der etwas traurige Schwiegersohn von nebenan. Kelly, verheiratet seit 2004 mit der Sängerin Tanja Niethen, vier Kinder, null Skandale, Eigenheim bei Bonn. Die Kelly Family verkaufte mehr als 20 Millionen Tonträger.

Rammstein, die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten, verkaufte ebenfalls mehr als 20 Millionen Tonträger. Lindemann, lange wegen seiner On-off-Beziehung mit der Schauspielerin Sophia Thomalla im Boulevard präsent, liefert gern nächtliche Eskapaden in Bars und Clubs samt klassischen Kneipenschlägereien.

Till Lindemann (l.) und Joey Kelly beim Fischen im Amazonas. Quelle: Thomas Stachelhaus

Auf ihrer Reise haben sich die Abenteurer von Thomas Stachelhaus und Matthias Matthies im Kanu, beim Fischen, beim Feuermachen, mit einheimischen Menschen und Tieren fotografieren lassen. Da gehört die Anakonda um den Hals dazu. Ein Buch, das man getrost als Belletristik mit schönen Bildern abheften kann. Aber wenn man nicht alles so bitterernst nimmt, was die Jungs uns da so unterjubeln, äußerst unterhaltsam.

Noch eines haben sie gemeinsam – Mecklenburg-Vorpommern. Joey Kelly hat in Warnemünde gelebt. Till Lindemann in Leipzig geboren, wuchs in Wendisch Rambow nahe Wismar auf. Kindheit und Jugend verbrachte der Rocker in Rostock, später zog er nach Drispeth. Ob sich Joey und Till zu Rostocker Zeiten kennengelernt haben, verrieten sie nicht. Könnte aber hinkommen.

Von Michael Meyer