Ambulante Pflege in Grimmen: Nah bei den Menschen trotz Corona-Krise

Grimmen

Distanz und Abstand sind während der Corona-Pandemie das höchste Gebot. Für Menschen wie Stephanie Wolff ist das im Arbeitsalltag nicht realisierbar. Sie ist seit 19 Jahren Pflegerin im mobilen Dienst und kann aus Erfahrung sagen: Es gibt keine Pflege auf Distanz! Dennoch ergreifen sie und das Team vom Grimmener Pflegedienst „Pflegeteam mit Herz“ alle notwendigen Schutzmaßnahmen – diese verändern den Alltag der Pflegerinnen und der Gepflegten.

Insgesamt 80 Patienten versorgt das 18-köpfige Team, 60 davon täglich – und jeder davon gilt in diesen Zeiten als ein Risikopatient. Also gehören Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhe zur Standardausrüstung von Stephanie Wolff. Auf diese Weise schützt sie sich und die Menschen in ihrer Umgebung. „Wir appellieren auch an unsere Klienten, eine Maske zu tragen, wenn wir kommen“, sagt sie. Nur beim Gesichtwaschen kann sie abgenommen werden.

Schutzmaßnahmen erschweren Berufsalltag

Die Gesichtsmaske erschwert die Arbeit. Das gesprochene Wort wirkt gedämpft. Deshalb sei es schwieriger geworden, mit den Patienten zu reden, sagt Stephanie Wolff. „Viele ältere Menschen hören schlecht. Und wenn sie wegen der Maske unseren Gesichtsausdruck oder unsere Lippen nicht sehen, leidet die Kommunikation etwas.“ Dennoch ist sie ein Muss und die Pflegerin ist glücklich, dass die Patienten die Maske mittlerweile gut annehmen.

Die Schutzmaßnahmen scheinen ihre Wirkung zu zeigen: Das Pflegeteam und dessen Klienten sind bislang vom Corona-Virus verschont worden. Doch was ist, wenn es einmal dazu kommt? Auch dann arbeiten die Pflegekräfte ganz normal weiter, erklärt die 39-Jährige: „Wir tragen dann einen Schutzkittel, eine Schutzbrille, eine FFP2-Maske und Handschuhe, dass wir uns nicht anstecken“.

Umso wichtiger wäre es, wenn auch die Mitarbeiter aus der ambulanten Pflege eher geimpft werden würden. Eingeteilt sind sie in die Kategorie zwei. Die Pflegekräfte in den Pflegeheimen sind bereits jetzt an der Reihe. „Das ist etwas, was wir nicht nachvollziehen können“, so Stephanie Wolff.

Die Pflegerin und das Team wären jedenfalls bereit dazu: „Wir machen es zum Schutz der Generation, die wir pflegen. Ich möchte es aber selbst auch nicht haben und ebenso wenig weitertragen“, sagt sie.

Immerhin: Die ersten Patienten haben bereits eine Einladung erhalten und sollen schon bald geimpft werden. Um dennoch mehr Sicherheit zu haben, testen die 18 Mitarbeiter sich und ihre Klienten mithilfe von Schnelltests.

Pflege in Corona: „Wir bekommen das hin“

Als letztes Mittel hilft nur noch das Vertrauen zwischen den Pflegern, den Angehörigen und den Patienten. Jeder muss in diesen Zeiten noch stärker verzichten und sein soziales Leben auf ein Minimum beschränken. Das war auch vor dem Lockdown schon so. „Im Team merkt man, wie sich seit der Pandemie alle in ihrem Leben beschränken. Ich kann mich nicht im privaten Bereich infizieren und es dann im beruflichen weitertragen. Das wäre total problematisch“, sagt die Pflegerin.

Alle schränken sich ein, doch Stephanie Wolff betont auch: „Natürlich appellieren wir immer wieder an unsere Klienten, aber sie haben nur uns und ihre Angehörigen. Wir können ihnen nicht alles verbieten.“ Und das müsse man auch nicht. Über die Weihnachtsfeiertage konnte die Pflegerin beobachten, wie einige wenige Verwandte im Wechsel zu Besuch kamen. Enkel und Urenkel seien meist zu Hause geblieben.

Trotz aller Umstände liebt Stephanie Wolff ihren Beruf. „Die Pflege in Zeiten von Corona ist anders, aber wir schaffen das“, sagt sie. Vor allem die Abwechslung schätze sie in ihrem Alltag am meisten. Trotz einer geplanten Tour, erwarte sie täglich etwas Neues. Und es ist auch die Arbeit mit ihren Kollegen, denn die Mitarbeiter von „Pflegeteam mit Herz“ geben sich in der Pandemie untereinander halt: „Wir waren schon vorher ein sehr gutes Team, aber das hat uns noch enger zusammengeschweißt“, so die Pflegerin.

Von Lena-Marie Walter