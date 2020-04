Ambulantes Operations-Zentrum Rostock schließt: Junge Patienten trifft es besonders hart

Rostock

Es ist kuschelig. Ein wenig wie zu Hause. Vom Operationssaal zum Aufwachraum, wo Mutti und Vati warten, ein paar Schritte über den Flur. Nach der OP können Eltern mit aufs Zimmer und so lange bei den Kindern bleiben, bis es denen besser geht. Susanne Schieber, Anästhesistin im Ambulanten Operations-Zentrum, das im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Rostocker Unimedizin in Lütten Klein untergebracht ist, sagt, das gerade die jüngsten Patienten bei Operationen besonderer Fürsorge bedürfen. Und das beginne mit der Vorbereitung der Narkose.

Alles vorbei? Die Ärztin, die sich auf Kinderanästhesie spezialisiert hat, sagt: „Ich habe Sorge, dass die Versorgung unserer kleinsten Patienten nicht mehr auf diesem Niveau fortgeführt werden kann.“ Denn die Rostocker Universitätsmedizin will das Operations-Zentrum schließen. Im November laufe der Mietvertrag aus. Dann soll Schluss sein.

20 Fachärzte operieren dort 1000 Patienten pro Jahr

Das würde 20 Ärzte betreffen, die jedes Jahr um die 1000 Patienten operieren. Zehn Zahnärzte, drei Gynäkologen, zwei Orthopäden, zwei HNO-Ärzte, zwei Chirurgen und ein Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurg säßen mit ihren Patienten auf der Straße. Die Operationen müssten in die jetzt schon überforderten Kliniken verschoben werden.

Die Folgen wären längere Wartezeiten, höhere Kosten, mehr Bürokratie. Schieber sagt: „Die Betreuung der Kinder kann man in der familiären Atmosphäre, wie wir sie anbieten, nicht am Fließband in der Uniklinik leisten. Unsere Strukturen mit kurzen Wegen zu zerschlagen, halte ich für falsch.“

Zentrum arbeitet seit einigen Jahren nicht kostendeckend

Der Anästhesist Dr. Jörg Endlicher versteht die Vorgehensweise der Uni nicht: „Das Ende des Mietvertrags hat man zum Anlass genommen, zu sagen, das lassen wir auslaufen. Ohne zu fragen, welche Folgen das haben könnte oder mit uns zu reden.“ De facto arbeitet das Zentrum, das es seit 2010 gibt, seit Jahren nicht mehr kostendeckend. Um das Defizit auszugleichen, müssten jedes Jahr 25 Prozent – also 250 OP’s – mehr durchgeführt werden.

Das sei möglich, wenn man weitere Fachärzte akquirieren könnte. Endlicher kann sich auch die Einrichtung einer Praxis für Schmerztherapie vorstellen. Er sieht massive Versorgungslücken im Bereich von HNO und Zahnsanierungen bei Kindern in naher Zukunft. „Die HNO-Klinik kann das nicht auffangen. Die sind schon überlastet.“

Es drohen lange Wartezeiten und höhere Kosten

Auch die HNO-Ärztin Dr. Katrin Schimanke befürchtet Versorgungslücken: „Wir sind die einzigen in Rostock, die diese OP’s ambulant anbieten. Wenn das wegfällt, entstehen lange Wartezeiten und höhere Kosten.“ Schimanke operiert zu 95 Prozent Kinder. 120 Operationen jedes Jahr. „Das erfordert ein hohes Maß an Vorbereitung. Das Team hier ist sehr gut eingespielt auf die Belange von Kindern – für die Kleinsten wird es ohne uns schwieriger, weil es in der Uniklinik anonymer ist.“ Die Ärztin hätte sich gewünscht, dass von Uni-Seite her das Gespräch gesucht worden wäre. Da sei nichts passiert. „Plötzlich heißt es, ihr seid nicht kostendeckend. Und Ende.“

Uniklinik : Anzahl der Eingriffe seit Jahren gesunken

Die Universitätsmedizin bestätigt die geplante Schließung Ende November. Begründung: Kostendruck: Von der Pressestelle heißt es: „Leider ist die Anzahl der Eingriffe gesunken, da sich mehrere Praxen anderweitig orientiert haben. Aufgrund ständig steigender Kosten für Infrastruktur und medizinische Ausrüstung ist eine wirtschaftliche Betriebsführung nicht mehr möglich. Die Schließung erfolgt somit, weil die gesunkene Inanspruchnahme durch ambulant operative Praxen einen weiteren Betrieb durch uns nicht rechtfertigt.“

Eine Versorgungslücke sieht die Uniklinik nicht. Außerdem heißt es, dass einige der Ärzte bereits Kontakt mit dem MVZ aufgenommen hätten, um nach Alternativen zu suchen. Dafür seien Gespräche anberaumt. Arbeitsplätze seien nicht betroffen, da die dort arbeitenden Ärzte und Pflegekräfte in der Uniklinik weiterbeschäftigt werden würden.

Offener Brief der Fachärzte an Bockhahn und Brodkorb

Die im OPZ organisierten 20 Fachärzte haben sich in einem Brief an Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn ( Die Linke) und den SPD-Politiker Mathias Brodkorb, der als Chefaufseher für die landeseigenen Kliniken in Rostock und Greifswald im Aufsichtsrat sitzt, gewandt. Die Uniklinik war 2019 wegen eines Verlusts von mehr als 30 Millionen Euro in die Schlagzeilen geraten war. Brodkorb hatte angekündigt, durch Kürzungen 40 Millionen Euro jährlich einsparen zu wollen.

