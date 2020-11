Rostock

Rebecca Collin ist erleichtert: Sie hat die Bestätigung erhalten, dass ihre Stimme zur US-Wahl in New York eingegangen ist. Anfang Oktober hat die in Rostock lebende Amerikanerin an der Briefwahl teilgenommen und ihren Stimmzettel als Einschreibebrief in die Staaten verschickt. „Status unbekannt“, hieß es daraufhin fast vier Wochen lang, bevor sie jetzt, nur wenige Tage vor dem Wahltermin, über den Eingang ihrer Stimme informiert wurde.

„Das Postsystem in den USA ist eine Katastrophe“ meint die Politologin. Finanzierungen seien gekürzt wurden, um die Briefwahl zu verlangsamen, denn sollten die Schreiben nicht rechtzeitig vor dem Wahltermin eintreffen, gelten auch die Stimmen nicht.

Amerikanerin in Rostock

Die Dozentin für Englische Politikwissenschaft an der Uni Rostock stammt aus dem Bundesstaat New York, lebt aber bereits seit 30 Jahren in Deutschland. Sie ist noch immer als Demokratin in den USA registriert und spricht sich klar für den demokratischen Kandidaten Joe Biden aus.

Das Geschehen in den Staaten verfolgt Collin in den Nachrichten. Dazu hat sie die englischsprachigen Zeitungen „The Guardian“ und „ New York Times“ abonniert, mit denen sie sich auf dem Laufenden hält. Für die Präsidentschaftsdebatten vor der Wahl ist sie sogar nachts aufgestanden und hat den Livestream eingeschaltet. Dabei war sie schockiert, „welchen Schwachsinn Trump von sich gibt und dabei diskutiert, als wäre er ein Drittklässler.“

Kritik an Trump

Was sich Donald Trump nach Collins Ansicht als Präsident erlaubt hat, konnte sich kein anderer zuvor herausnehmen. Besonders kritisch sieht sie, dass er kurz vor der Wahl einen Richterplatz des Obersten US-Gerichtshofs ( Supreme Court) neu besetzt hat. Damit stehen sechs der neun Richter aufseiten der Republikaner. Das wird wichtig, falls es Bedenken bei der Wahl geben sollte, denn dann könnte der Supreme Court entscheiden. „Zu wessen Gunsten diese Entscheidungen dann ausfallen, sollte klar sein.“

Schon zuvor habe Trump die Wahl infrage gestellt, Misstrauen gesät und die Medien als Feinde der Menschheit dargestellt. „Er tut alles, um die Wahl zu manipulieren“, glaubt Collin. Das Argument, die Wahl sei manipuliert worden, würde er dann nutzen, um sie für ungültig zu erklären. Sie empfindet es als sehr beunruhigend, dass Trump angekündigt hat, er wolle das Weiße Haus nicht verlassen, selbst falls er die Wahl verliert.

Ihre Befürchtungen sind groß

„Das ist sehr gefährlich und geht ja beinahe schon in Richtung Faschismus“ und das bei einer „Vorzeige-Demokratie“ wie die USA. „Ich hoffe inbrünstig, dass Biden gewinnt und zwar so eindeutig, dass man es nicht infrage stellen kann“, meint Collin.

Ihrer Einschätzung nach stehe das Land kurz vor einem Bürgerkrieg. „Ich habe noch nie eine so gespaltene Nation erlebt. Es sind sehr viele Waffen und sehr viel Unruhe im Umlauf.“ Es sei nicht unrealistisch, dass es nach der Wahl zu Unruhen kommt. Auf den Straßen und in den sozialen Medien kursiere so viel Hass. Nach der Wahl befürchtet Rebecca Collins eine weitere Spaltung der Nation oder einen Militäreinsatz.

Corona in den USA

Gerade nachdem Trump selbst an Corona erkrankt war, hatte sie die Hoffnung, dass er das Thema ernster nehmen würde. Schließlich habe er eine Behandlung erhalten, die keinem anderen Amerikaner hätte zukommen können. „Corona ist in den USA völlig außer Kontrolle“ sagt die Dozentin. Eine Maske zu tragen, sei nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern gelte als politisches Statement.

Ihre Schwester, die in den Staaten lebt, war an Corona erkrankt und hat noch neun Monate später Probleme mit der Atmung. Collin selbst ist lungen- und herzkrank. Sie lobt die Besonnenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel und weiß es zu schätzen, wenn die Menschen in ihrer Umgebung Masken tragen, als Zeichen von Solidarität und Rücksicht. „In den USA wird man dafür von manchen nur ausgelacht.“

Froh, hier zu sein

„Das ist nicht mehr mein Land“, sagt die Auswanderin. Sie sei selbst kurz davor, ihre Staatsangehörigkeit zu wechseln, wartet damit aber zunächst bis nach der Wahl. „Ich bin froh, dass ich hier bin – das hatte ich vor 30 Jahren nicht gedacht. Aber alles ist hier sehr viel sozialer geregelt.“ Sie fühle sich wohl in Deutschland – und auch damit, die angespannte Situation in den USA aus der Ferne beobachten zu können.

Von Raquel Menzer