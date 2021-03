Güstrow

Großes Comeback für Philipp Amthor? Der 28-jährige Bundestagsabgeordnete aus Ueckermünde wird kurz vor der Aufstellung der CDU-Bundestagsliste in MV hoch gehandelt. Es sei „relativ sicher“, dass Amthor auf Platz eins landet, ist aus Parteikreisen zu hören. Es müsse ein bekanntes Gesicht als Zugpferd her, nachdem Angela Merkel und Eckhardt Rehberg nicht mehr antreten.

Amthor soll mit seiner Prominenz punkten. Im Vorjahr trat er nach Bekanntwerden seines Engagements für die US-amerikanische Firma Augustus Intelligence und Lobbyismus-Vorwürfen von der Bewerbung um den CDU-Landesvorsitz zurück.

CDU nominiert Kandidaten am Sonnabend in Güstrow

Erst am Freitag will der CDU-Landesvorstand eine Vorschlagsliste für die Listenwahl am Sonnabend in Güstrow aufstellen. Amthor habe die besten Chancen, ist von verschiedenen Seiten zu hören, vermutlich gefolgt von Dietrich Monstadt aus Schwerin.

Danach werde mit der einzigen Frau unter den CDU-Bewerbern der sechs MV-Wahlkreise gerechnet: Simone Borchardt, Wahlkreis Wismar bis Parchim. Die CDU hat ein Frauen-Quorum von einem Drittel. Weitere Kandidaten: Peter Stein (Rostock), Georg Günther (Greifswald) und Stephan Bunge (Neubrandenburg). Amthor hält sich zu seiner Nominierung bedeckt: „Das muss der Landesvorstand entscheiden.“

Zu früh für Namen, reagiert CDU-Landeschef Michael Sack. „Die Liste steht noch nicht.“ Kreisverbände, Frauen-Union und Junge Union müssten noch ihre Empfehlung abgeben. Parteiintern wird das unter der Hand anders kommuniziert.

Einigkeit dagegen: So wichtig sei die Liste für die Partei nicht; man rechne wieder damit, dass die CDU alle sechs Bundestagswahlkreise in MV direkt gewinnt. Eine Forsa-Umfrage für die OZ Ende Januar sah die Partei für die Bundestagswahl in MV mit 32 Prozent weit vor der Konkurrenz.

Landesliste: erst Sack, dann die drei Minister?

Auch für die CDU-Liste zur Landtagswahl seien die Favoriten klar. Michael Sack, der Ministerpräsident werden will, gilt als Nummer eins gesetzt. Dann sollten die drei Minister Harry Glawe (Wirtschaft, Grimmen), Katy Hoffmeister (Justiz, Bad Doberan) und Torsten Renz (Inneres, Güstrow) gute Chancen auf vordere Plätze haben. Dies gelte auch für Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp (Pasewalk) und Fraktionschef Wolfgang Waldmüller (Parchim).

Zünglein an der Waage könnte auch der Ostfaktor sein: Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte als mitgliederstärkste CDU-Kreisverbände stellen zusammen rund zwei Drittel der Delegierten in Güstrow.

Von Frank Pubantz