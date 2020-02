Im Mai 2021 soll Aidas neues Kreuzfahrt-Schiff auf Reisen gehen – und das Herz der „Aidacosma“ kommt aus Rostock: Am Montag wurde auf der Neptun Werft das Maschinenraum-Modul ausgedockt und geht auf Reisen nach Papenburg. So viel Vorbereitung steckt in dem Manöver.