Amthors Ziel: Erst CDU-Landeschef – dann Ministerpräsident von MV

Nächster Paukenschlag in der Landes-CDU: Philipp Amthor (27) will Landesvorsitzender der CDU werden. Nach dem angekündigten Rückzug von Landeschef Vincent Kokert (41) geht der Jungstar der Partei in die Offensive. Er werde kandidieren, und seine politische Heimat müsse in Zukunft nicht der Bundestag in Berlin bleiben, sagt Amthor der OZ.

Das heißt: Amthor würde auch als Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2021 gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) antreten. „Ich will mir keine Denkverbote auferlegen“, sagt Amthor. Er trete an, „damit die CDU bei den Landtagswahlen stärkste Kraft im Land wird“. Das heißt: Stoßrichtung Staatskanzlei in Schwerin.

Am 22. Februar beärt der CDU-Landesvorstand

Amthor gilt innerhalb der CDU als ein möglicher Nachfolger von Kokert, der bis März alle Ämter aus persönlichen Gründen niederlegen will. Neuer Fraktionschef im Landtag will Torsten Renz aus Güstrow werden.

Als mögliche Kandidaten für den Landesvorsitz werden auch Justizministerin Katy Hoffmeister und Michael Sack, Landrat in Vorpommern-Greifswald, gehandelt. Für eine Entscheidung zum Wahl-Procedere will sich der CDU-Landesvorstand am 22. Februar in Güstrow treffen.

Amthor : Auf einem Parteitag schnell Klarheit schaffen

Geht es nach Amthor, könnte es schneller gehen. „Wir müssen schnell zu Klarheit finden“, sagt er und plädiert für einen CDU-Parteitag im Frühjahr. Die Partei sollte die Personaldebatte schleunigst beenden. „Wichtig ist mir, dass der Landesverband weiterhin zusammenhält“, so Amthor. Er sei in den vergangenen Tagen von vielen Menschen angesprochen und zur Kandidatur ermutigt worden. Außerdem wisse er die CDU-Kreisverbände Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte hinter sich.

Amthor wurde in Vorpommern 2017 für den Bundestag gewählt, als jüngster CDU-Abgeordneter. In kürzester Zeit mauserte er sich zum Experten für rechts- und innenpolitische Themen, ist Gast in vielen Fernseh-Formaten, gefragter Ansprechpartner vieler Medien. Als Mitglied des Konservativen Kreises in der Landes-CDU gilt er als Kritiker von zu viel Annäherung an die SPD.

Von Frank Pubantz