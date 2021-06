Rostock

Reichen knapp 3400 Euro netto für einen Arzt? Ganz offensichtlich nicht. Das ist jedoch der ungefähre Einstiegsverdienst eines Mediziners mit Facharztausbildung im Öffentlichen Gesundheitswesen. Für einen Arzt nach langem Studium und Ausbildung nicht viel. Die Konkurrenz ist stark: In Kliniken oder in Niederlassungen verdienen Ärzte weitaus mehr.

60 Monate dauert eine Facharztweiterbildung für das öffentliche Gesundheitswesen. Das ist nicht ohne, das muss man als junger Mensch wollen. Und dafür möchte jeder Mediziner gern und gut belohnt werden – warum nicht mit einem guten Gehalt?

Die Corona-Krise hat es deutlich gezeigt: Ohne ein funktionierendes öffentliches Gesundheitswesen ist eine Pandemie nicht zu besiegen. Personelle Hilfe gab es unter anderem von Soldaten der Bundeswehr und Zeitarbeitsfirmen. Amtsärzte lungern in Letzteren in der Regel aber nicht rum und warten sehnsüchtig auf ihren Einsatz in einer Behörde. Ein Job in der Verwaltung gilt eben nicht als sexy.

Erst wenn die richtige Summe auf den Gehaltszettel steht – und das gilt übrigens auch für andere Berufsgruppen im öffentlichen Dienst – und die Bürokratie nicht mehr als Monstrum zwischen Arzt und Patient wahrgenommen wird, kann es was werden mit dem Flirt zwischen Mediziner und Verwaltung.

Von Michaela Krohn