Neubrandenburg

Am Donnerstag, 2. Dezember, hat der Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie begonnen. Sie muss sich am Amtsgericht Neubrandenburg wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verantworten.

Das sechsjährige Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow gefunden worden. Der Stiefvater hatte Leonie nach Auffassung der Richter am Landgericht brutal misshandelt und ihre rechtzeitige Rettung verhindert.

Nun wird die 27-jähige Mutter aussagen. Für die Dauer der Vernehmung der Angeklagten wird die Öffentlichkeit allerdings ausgeschlossen.

Die Anwältin der angeklagten Janine Z. hatte den Antrag auf Ausschluss damit begründet, dass während der Vernehmung unter anderem sexuelle Handlungen zwischen der Mutter und dem Stiefvater mit zur Sprache kämen. Außerdem werde es auch um Leonies jüngeren Bruder Jonathan gehen. Das verletze Persönlichkeitsrechte. Die Vorsitzende Richterin stimmte dem Antrag zu.

Von OZ