An Corona: Bekannter Unternehmer aus MV stirbt mit nur 52 Jahren

Boltenhagen

Trauer um einen bekannten Unternehmer und Ferien-Resort-Eigentümer aus MV: Kai Richter ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben – am Corona-Virus.

Ezard Plath, Generalbevollmächtigter der Weißen Wiek in Boltenhagen, die zu Richters Besitz zählte, bestätigte gegenüber der OZ die Corona-Infektion seines Chefs. „Wir sind völlig bestürzt, das ist eine Tragödie“, sagte er. Vorerkrankungen seien bei Richter nicht bekannt gewesen: „Er war unser Steuermann. Wir haben ihn nur aufrecht und voller Elan erlebt“, betonte Plath.

Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern

Kai Richter war einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der Unternehmensgruppe „12.18.“ aus Düsseldorf, der sieben Ferienanlagen und Hotels in Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien und den USA gehören. Gut 2000 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. In MV besitzt „12.18“ neben der Weißen Wiek auch das Golfresort Fleesensee und das Yachthafen-Resort Maremüritz in Waren.

Das Unternehmen allein weiterführen wird nun Richters Geschäftspartner Jörg Lindner. Auch er äußerte sich tieftraurig: „Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie“, sagte Lindner. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Richter bereits am Dienstag vergangener Woche. Er sei wegen seiner Corona-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen, das er nicht mehr lebend verlassen habe, sagte Plath.

Große Pläne vor der Krise

Richter hinterlässt Ehefrau und zwei erwachsene Töchter. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter hatten vor der Corona-Krise große Pläne: Bis 2022 wollten sie in Zusammenarbeit mit Kempinski 20 neue Luxushotelprojekte verwirklichen. Erst Ende 2019 hatten sie die Münchner Feinkostkette Schlemmermeyer übernommen. In MV war „12.18“ mit dem Kauf des Golf-Resort Fleesensee 2014 eingestiegen. Es folgten zwei Jahre später die Übernahme der Weißen Wiek in Boltenhagen und der Neubau und die Eröffnung des Resort Maremüritz in Waren.

„Er hat Projekten in MV Schwung und Moderne verliehen“

Tobias Woitendorf, Chef des Landestourismusverbandes, würdigte Richter als bedeutenden Unternehmer für MV: „Mit seinen Investitionen und Visionen hat er gemeinsam mit seinem Partner gerade größeren touristischen Projekten in Mecklenburg-Vorpommern Schwung und Moderne verliehen – und dies nicht nur an der Ostsee, sondern auch im Landesinneren, dessen weitere Entwicklung dem Land besonders am Herzen liegt“, sagte Woitendorf. Und weiter: „Der Tod Kai Richters zeigt uns auch die Zerbrechlichkeit des Lebens, die wir uns im Umgang mit der Krise stets auch vor Augen führen sollten.“

Von Alexander Loew