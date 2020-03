An vorderster Front gegen das Virus: So fühlen sich Rostocks Corona-Helden

Rostock

Seit 25 Jahren arbeitet Nadja Heumann in der Pflege, in Krankenhäusern. Doch eine Situation wie in diesen Tagen hat sie noch nie erlebt. Geradezu surreal sei das, was sie – Pflegedienstleiterin in der Intensivmedizin – gerade an der Rostocker Uni-Medizin sehe: Ein großer Teil des Klinikbetriebes wird heruntergefahren, nicht notwendige Operationen werden verschoben. Zeitgleich bereitet sich das größte Krankenhaus des Landes aber darauf vor, mehr und mehr Covid-19-Patienten zu behandeln. „Wir erleben die Ruhe vor dem möglichen Sturm“, sagt Heumann.

Ihre Tage sind lang derzeit, zehn Stunden im Krankenhaus sind die Regel. Es geht nicht anders. Der Vorstand hat zwar entschieden, einige Kliniken vorerst runterzufahren. Das Personal aber muss bleiben, wird im Schnellverfahren für einen möglichen Einsatz in der Intensivmedizin geschult – an Beatmungsgeräten etwa.

Ja, auch in der Klinik sei eine Art Anspannung spürbar: „Die Kollegen haben viele Fragen“, sagt Heumann. Jeden Tag um 13.30 Uhr gibt es deshalb eine gemeinsame Besprechung – und die neuesten Zahlen zur Corona-Pandemie. Angst – nein, die habe sie nicht. „Ich gehe mit einem guten Gefühl zur Arbeit“, sagt die 47-jährige Familienmutter. „Und das liegt auch an dem Team: Alle sind hochmotiviert, wir stehen hier zusammen.“ Was immer da auch kommen möge.

Doppelschichten – auch privat

Natürlich müsse sie auch daheim viele Fragen beantworten: „Meine Familie bleibt eigentlich ganz gelassen.“ Keine Angst davor, dass Mama den Virus aus der Klinik mit nach Hause bringen könnte? „Nein, aber meine Liebsten fragen schon, ob wir auch getestet werden und wie wir uns schützen.“

Aktuell sei die größte Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinen: „Viele Kollegen machen morgens mit ihren Kindern die Schulaufgaben, dann geht es in die Klinik. Das ist quasi eine Doppelschicht. Echt anstrengend“, verrät Heumann.

Und auch im Krankenhaus seien die „Schwestern“ mehr denn je gefordert – „weil ja keine Besucher mehr rein dürfen“. Also ist das Personal auch Seelsorger, Trostspender, Gesprächspartner für die Patienten. „Das ist unser Job.“ Und Nadja Heumann macht ihn gerne.

Daniel Reuter ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie an der Uni-Klinik in Rostock. Er koordiniert die Corona-Planungen. Quelle: OVE ARSCHOLL

„Die Kinder haben viele Fragen“

Gelassenheit – das ist es, was auch Prof. Dr. Daniel Reuter ausstrahlt. Er ist Chef der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Uni-Klinik und seit wenigen Tagen auch Leiter des „Corona-Clusters 2“. Reuter koordiniert die Zusammenarbeit zwischen der Uni und den Krankenhäusern in Bad Doberan, Güstrow und Ribnitz-Damgarten und der Rostocker Südstadt.

„Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Zeit nutzen, um uns vorzubereiten“, sagt Reuter. „Wir müssen alle Leute mitnehmen, brauchen alle an Bord.“ Deshalb kümmere sich das Führungsteam auch um die Sorgen der Mitarbeiter: „Wir helfen auch dabei, die Kinderbetreuung abzusichern.“

Auch interessant: Helfer im Rostocker Corona-Testzentrum: „Meine Mutter hat Angst um mich“

Auch bei Reuters zu Hause ist die Pandemie ein ständiges Thema: „Meine Frau ist selber Medizinerin. Das hilft uns, das alles richtig und realistisch einzuschätzen.“ Doch seine Töchter – acht, elf und 13 Jahre alt – hätten viele Fragen: „Da haben auch wir die selben Probleme und Herausforderungen zu schultern, die viele Familien gerade haben“, sagt der Arzt. Sein Weg: Er versucht, seine Mädchen aufzuklären und ihnen die Hygieneregeln zu vermitteln, die alle jetzt beherzigen sollten.

„Die Welle wird kommen“

Natürlich verfolge auch Reuter die Bilder aus Italien oder Spanien. Ob es auch in Deutschland, in Rostock so schlimm werden wird? Reuter zuckt mit den Schultern: „Wenn wir das sagen könnten ...“

Sein Gefühl, seine Hoffnung ist: Es wird nicht so dramatisch. „Die Welle rollt auf uns zu. Sie wird uns allen viel abverlangen. Das ist sicher. Nur wie hoch die Welle wird, kann noch keiner verlässlich sagen.“

Reuter strahlt auch bei diesen Sätzen etwas Beruhigendes aus: „Wir haben vor einigen Jahren, während der H1N1-Epidemie Erfahrungen gesammelt. Aber in dieser Größenordnung hatten wir solche Maßnahmen noch nie“, sagt der 48-jährige Mediziner. Menschen werden an dem Virus sterben. Sehr wahrscheinlich auch in Rostock. Die Uni hat Pläne in den Schubladen, das Personal und Angehörige im Fall der Fälle auch psychologisch zu begleiten, damit sie das Erlebte verarbeiten können.

Eines aber, das wisse er genau: „Es wird wieder alles gut werden. Die Pandemie wird ein Ende haben. Irgendwann.“ Das sagt er auch seinen Kindern. Und er meint es so.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer