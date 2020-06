Anders als in Bayern: Warum es in MV keine Corona-Tests für alle gibt

Rostock

Bayern hat es vorgemacht: in dem am schlimmsten von der Corona-Pandemie die betroffenen Bundesland sollen sich künftig alle Bürger kostenlos auf das Virus testen lassen können. Das kündigte am Wochenende Ministerpräsident Markus Süder ( CSU) an. In MV wird es derart breit angelegte Tests für alle vorerst aber nicht geben, heißt es aus der Landesregierung.

Zwar fordert auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) umfangreichere Tests – um neue Infektionsherde wie beispielsweise Fleischbetriebe in Nordrhein-Westfalen rechtzeitig aufzuspüren. „Doch wir halten ein abgestimmtes Vorgehen für sinnvoll“, lässt Schwesig über ihren Sprecher Andreas Timm ausrichten. Heißt: Die Landeschefin ist gegen Einzellösungen für jedes Bundesland. Das habe Schwesig auch bei der jüngsten Konferenz der Regierungschefs der Länder klargemacht und eine nationale Teststrategie vorgeschlagen.

Rostocks OB will Geld aus Berlin

Auch Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger ist gegen Massentests: „Das würde bei den niedrigen Infektionszahlen in MV nicht viel mehr Sicherheit bringen“, so der Rostocker Uni-Mediziner.

Zu den stärksten Verfechtern flächendeckende Tests in MV zählt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). „ ich halte Tests nach wie vor für absolut sinnvoll – vor allem wenn es um Risikogruppen geht.“ Madsen will beispielsweise die Tests im Pflegebereich massiv ausbauen, er spricht sich für regionale Testkonzepte aus. „Diese müssten aber mit Geld aus Berlin und Schwerin abgesichert werden.“

Rostocker testen in Frankfurt

Unterdessen hat das Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene am Montag bekannt gegeben, künftig an Deutschlands größten Flughafen Reisende zu testen. Gemeinsam mit der Lufthansa und dem Flughafen-Betreiber Fraport bietet CentoGene das erste „Walk in“-Testzentrum an. „In viele Länder dürfen Passagiere derzeit nicht ohne einen vorherigen Covid-19-Test einreisen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

In dem neuen Testzentrum am Frankfurter Flughafen sollen sich Reisende noch vor Abflug testen lassen können und die Ergebnisse im Eilverfahren digital erhalten. Die Rostocker wollen so nach eigenen Angaben ein Beitrag für die sichere Wiederaufnahme des Flugverkehrs rund um die Welt ermöglichen. Das Modell in Frankfurt sein Vorbild für viele andere Flughäfen weltweit.

