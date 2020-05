André Kähler aus Heringsdorf ist der jüngste Sterne-Koch des Landes 

Heringsdorf

Wie es in der Gastronomie abläuft, hat André Kähler eigentlich schon im Kindesalter erfahren. In seiner Heimat Graal-Müritz bei Rostock betreibt seine Familie nämlich seit knapp 100 Jahren ein Hotel mit eigenem Restaurant. „Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei meinem Opa am Tresen gesessen und etwas getrunken habe. Bereits in meiner Jugend fing ich an, die Teller zu spülen“, erzählt er.

Jetzt könnte man über ihn die Geschichte „Vom Tellerwäscher zum Sternekoch“ schreiben, denn in dieser Woche erhielt der 29-Jährige eine der höchsten Auszeichnungen, die es in seiner Branche gibt: Den Michelin-Stern. Zusammen mit seinen Kollegen sowie der Geschäftsführung des O’Room in Heringsdorf wurde die Übergabe im kleinen Rahmen gefeiert. André Kähler ist damit der jüngste Sterne-Koch des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

André Kähler bereitet einen Wolfsbarsch zu. Quelle: Hannes Ewert

Leichte Sommerküche – auch für zu Hause

Es ist mittags, kurz nach 12 Uhr – Dienstbeginn für ihn und seine Crew. Am frühen Morgen war bereits der Fischlieferant da und brachte ihm frische Ware. „Es gibt unter anderem Kabeljau und Wolfsbarsch, der noch zubereitet werden muss“, erklärt mit. Mit einem Messer filetiert er gekonnt die Meeresbewohner und bereitet sie für die Bratpfanne vor. Jeder Handgriff sitzt. „Der Wolfsbarsch bekommt von mir eine Füllung – unter anderem mit Kräutern, Zitrone, rote Beete und Knoblauch. Das Rezept ist eigentlich relativ einfach und kann gerne zu Hause nachgekocht werden. Danach wird der Barsch angebraten. Mit geröstetem Brot wird die Mahlzeit angerichtet – sehr leichte Sommerküche“, sagt er und schwärmt vom Geschmack.

Kerstin Matthaes (l.) und Björn Müller (r.) von der Metro übergaben André Kähler die Plakette. Die Geschäftsführer Gert und Jana Griehl sowie Stefan Richter freuten sich mit ihm. Quelle: Hannes Ewert

Deutsche Küche steht ganz oben

Kähler mag die Deutsche Küche. „Hier wird besonders viel Brot verarbeitet und die Kost ist oft deftig“, erklärt er. Seine Speisekarte hält er auf Deutsch. „Ich bin kein Freund davon, überall englische Vokabeln zu nutzen. Die Gäste sollen ja auch wissen und verstehen, was sie essen.“

Der gelernte Koch möchte allerdings nicht nur normale Kost bieten, sondern bei seinen Gästen Geschmacksexplosionen erzeugen, wie er sagt. „Die Gäste sollen immer wieder überrascht werden. Gewohnte und durchschnittliche Gerichte gibt es an vielen Ecken –aber nur wer außergewöhnliche Gerichte bietet, kann damit richtig punkten.“

Kontakt zu Sterne-Koch Tom Wickboldt

Über einen Kochwettbewerb im Heringsdorfer Hotel Esplanade kam er aus Rostock zum ersten Mal auf die Sonneninsel. Er lernte und arbeitete bereits in der Hansestadt und machte bereits dort den Aufstieg vom Koch zum Küchenmeister. „Ich lernte hier auf Usedom Sterne-Koch Tom Wickboldt kennen und er fragte mich, ob wir auf der Insel Usedom zusammenarbeiten wollen. Ich habe nicht lange gezögert und zugesagt. Ich habe Tom damals gesagt, dass ich eigentlich nur Eisbein mit Sauerkraut sehr gut kochen kann. Was daraus geworden ist, sieht man ja jetzt“, sagt er und lacht.

Acht Sterne in M-V tragen diesen Titel

Mit der Verleihung der Michelin-Sternes wächst natürlich der Anspruch an jedes Restaurant. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur acht Restaurants, die diesen Titel tragen dürfen. „Es ist natürlich ein großer Druck, der auf meinen Schultern lastet. Wichtig ist jetzt, die Qualität zu halten. Aber ich weiß, dass ich ein tolles Team an meiner Seite habe“, erklärt er.

Neu ist der Michelin-Stern im „O’Room“ allerdings nicht. In der Vergangenheit wurde er durch Tom Wickboldt an das Haus gebunden, durch seinen Weggang musste er aber verteidigt werden.

Testesser kommt unangemeldet

Wie funktioniert das Testessen? „Im Laufe des Jahres kommt irgendwann unangemeldet ein Testesser und verweilt einen Abend dort. Er gibt sich natürlich nicht zu erkennen, aber das geschulte Auge weiß im Laufe des Abends, dass es sich um einen Testesser handeln muss. Oft melden sie sich unter total komischen Namen an und sitzen allein an einem Tisch“, erklärt Kähler. Scheinbar konnte er den Testesser von der Qualität so überzeugen, dass nun der Stern am Eingang hängt.

Kähler greift nach den Sternen

Und welche Pläne hat jemand, der mit 29 Jahren schon Sterne-Koch ist? „Es muss ja immer weiter gehen. Ich versuche mir den zweiten Stern zu erkochen. Das hat in Mecklenburg-Vorpommern noch niemand geschafft. Darauf wäre ich echt stolz. Dankbar bin ich meiner Familie, die mich stets bei allen Vorhaben unterstützt haben.“

Von Hannes Ewert