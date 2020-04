Andrea Sparmann zurück in Rostock: Wie Corona ihr Leben verändert

Rostock

Dass ihr Sohn Emil Maximilian (1) endlich durchschläft, bringt Andrea Sparmann wenig. Schließlich muss jetzt die Mama unter der Woche immer nachts raus. Um drei Uhr klingelt bei der Radiomoderatorin der Wecker – und beendet die Elternzeit der beliebten Ostseewelle-Morgenfrau.

Nach 13 Monaten ohne Radio und Kollegen war der Wunsch, zurückzukehren, riesig. „Dank Corona ist es nun ein ziemlich einsames Comeback“, erklärt die 38-Jährige, die am Dienstag nach den Osterfeiertagen erstmals wieder zu hören war.

Viele der Kollegen seien derzeit im Homeoffice, der Kontakt nur per Video oder Telefon möglich. „Es war ein sehr stilles Wiederkommen“, sagt Andrea Sparmann. Am liebsten hätte sie alle Kollegen in den Arm genommen. „Aber nicht mal meinen Uwe durfte ich drücken, dabei mache ich das sonst so gerne“, erklärt die „Sparmieze“ genannte Moderatorin bedauernd.

Beim Moderieren und auch danach müssen sie und Kollege Uwe Worlitzer den notwendigen Mindestabstand eingehalten. Da ein Mundschutz am Mikro schwierig ist, setzen die Radiomacher stattdessen auf Handschuhe und gründliche Desinfektion.

Andrea Sparmann und Kollege Uwe Worlitzer müssen im Studio auf Distanz bleiben. Quelle: Frank Söllner

Papa übernimmt die Kinderbetreuung

Ihre Elternzeit verbrachte die Hansestädterin in Düsseldorf, weil Ehemann Marten von Drathen in NRW mehrere Modeläden besitzt. Vom Rhein ging es nun zurück nach Rostock – natürlich mit ihrem großen und dem kleinen Herzbuben im Gepäck. Wenn Andrea Sparmann sendet, passt der Papa auf den Sohnemann auf. „Ich habe – wie viele arbeitende Mamas – immer ein schlechtes Gewissen. Aber Marten macht das fantastisch.“ Sofern die Pandemie das zulässt, soll der Knirps ab August dann auch eine Kindertagesstätte besuchen.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen kann ich nach der Sendung mit Emil natürlich nicht auf die schönen Spielplätze meiner Lieblingsstadt“, bedauert die Radiofrau. Sie suche sich stattdessen Ziele in der Natur, geht beispielsweise im Barnstorfer Wald spazieren. „Wenn ich dabei mal erkannt werde, dann aber fast immer wegen meines Hundes Rudi.“

Hörer freuen sich über Rückkehr

Andrea Sparmann mag den Kontakt mit den Hörern, die hinter dem Mikro im Sender meist eine anonyme Masse sind. Das Abstandhalten fällt der sympathischen Blondine schwer. Umso mehr hat sie sich über die vielen positiven Reaktionen auf ihre Rückkehr nach Rostock gefreut. Leider seien nicht alle nett gewesen: „Ich nehme auch Kritik ernst, aber der Ton macht die Musik.“

Nicht alles, was beispielsweise über die sozialen Medien kommt, sei konstruktiv. „Aber so ist das eben, wenn man so öffentlich arbeitet wie wir beim Radio“, erklärt sie. Ihre gute Laune leide darunter höchstens kurz. Der Blick aus dem Studio auf die Warnow, zurück zu sein in ihrer Geburtsstadt, all das sorge besonders in Zeiten der Pandemie für Glücksgefühle.

Eingewöhnung im neuen Studio

Die Aufregung sei vor dem Comeback dennoch riesig gewesen. „Ich konnte Wochen vorher nicht richtig schlafen – und das nicht wegen Emil“, erklärt Andrea Sparmann schmunzelnd. Während der Elternzeit war sie immer mal wieder im Rostocker Radio zu hören, wurde per Telefon zugeschaltet.

Nun aber bedient sie selbst wieder die Regler des Ostseewelle-Studios. „Und in der Zeit, wo ich weg war, wurde alles umgebaut. Nach 13 Monaten Pause saß ich wie ein Neandertaler vor dem Pult“, so Sparmann. Das Team hätte sie aber gut eingearbeitet. Nach den ersten Tagen zurück am Mikro wisse sie nun auch, welche Knöpfe früher rot, aber jetzt grün leuchten und wo ihr persönliches Fach neuerdings zu finden ist.

Moderation aus dem Homeoffice

Um im Falle einer möglichen Corona-Infektion den Sendebetrieb aufrechterhalten zu können, wird bei der Ostseewelle in Teams gearbeitet. Notfalls klappe das Moderieren auch aus dem Homeoffice. „Mit Emil ist das aber eine Herausforderung. Er läuft gerade seine ersten Schritte, zieht sich überall hoch und steckt alles in den Mund“, erzählt die stolze Mama. Die erste Platzwunde hat sich der Kleine gerade erst geholt – trotz voller Aufmerksamkeit. „Nach der Sendung ist deshalb nicht wirklich Feierabend, sondern es beginnt der wundervolle, aber auch anstrengende Mama-Alltag.“

Nach dem Sandmann geht es ins Bett

Ob sie sich eine Studio-Quarantäne mit Moderationspartner Uwe Worlitzer vorstellen könne? Ja, auch wenn sie Mann und Sohn natürlich vermissen würde. Immerhin hält sie dem Sender (18 Jahre) bereits länger die Treue als dem Gatten (12 Jahre). „Ich habe hier eine zweite Familie. Wieder da zu sein ist deshalb einfach wunderbar“, sagt die Morgenfrau. Auch wenn sie dafür nur kurz nach dem Junior und dem Sandmann ins Bett muss – um morgens um fünf Uhr gut gelaunt für die Hörer da zu sein.

Von Claudia Labude-Gericke