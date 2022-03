Angebliche Biowaffen-Forschung: Riemser Loeffler-Institut wird Opfer russischer Propaganda

Riems/New York

Tierseuchen machen an Ländergrenzen nicht halt. Aus diesem Grunde sind internationale Forschungsprojekte mit Tierseuchenexperten anderer Länder auch Kern der Arbeit des Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Insel Riems (Vorpommern-Greifswald). Ein Partner neben vielen: die veterinärmedizinischen Forschungsinstitute in der Ukraine.

Das Loeffler-Institut – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit – ist nun mitten im Krieg wegen dieser Zusammenarbeit in den Fokus des russischen Verteidigungsministeriums geraten und für eine Desinformationskampagne missbraucht worden.

„Eine Behauptung, die völlig aus der Luft gegriffen ist“

Auf seiner Internetseite präsentiert das russische Ministerium die Beschreibung eines Forschungsprojektes des FLI mit dem ukrainischen Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin in Charkiw als angeblichen Beweis. Das Projekt – es geht um die Erforschung von Fledermausparasiten – soll belegen, dass das FLI Teil eines geheimen und vom Westen finanzierten Planes zur Entwicklung von Biowaffen sei. „Eine Behauptung, die völlig aus der Luft gegriffen ist“, sagt der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Thomas C. Mettenleiter.

Viele Worte will das FLI, das auf seinen Tweet bei Twitter verweist, dazu nicht mehr verlieren. Solchen Unsinn werde man nicht kommentieren, hieß es. Warum gerade dieses Projekt von der russischen Propaganda-Maschinerie ausgewählt wurde, kann sich das Institut nicht erklären.

Russischer Diplomat beschuldigt Deutschland

Am 11. März, einen Tag nachdem das Ministerium die Projektbeschreibung auf seiner Internetseite veröffentlichte, legte Russland vor dem UN-Sicherheitsrat auf einer von der russischen Seite einberufenen Sitzung über angebliche ukrainische Forschungen zur „biologischen Kriegsführung“ nach.

Neben deutschen Forschungsinstituten beschuldigte Vassily Nebenzia, der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, auch die USA, Großbritannien und Georgien an solcher Geheimforschung beteiligt zu sein.

„Grundlegende epidemiologische Forschung“

Bei dem im September 2020 gestarteten FLI-Projekt geht es um Fledermäuse und die auf ihnen lebenden Blutsauger wie Zecken und Flöhe. Die Forscher untersuchen dabei, welche potenziellen Krankheitserreger Fledermäuse in der Ukraine beherbergen, um mögliche Gefahren für die menschliche Gesundheit zu identifizieren. Fledermäuse gelten als Reservoirwirte von sogenannten Zoonosen, also Erregern wie Sars-CoV 2 oder Nipah-Virus, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden. In diesem Projekt ging es speziell um Bakterien wie Rickettsien.

Dieses Chart präsentiert das russische Verteidigungsministerium als angeblichen Beweis auf seinen Internetseiten. In den Sprechblasen die Namen des ukrainischen Instituts und des FLI. Rechts ein Teil der Projektbeschreibung, die u.a. die Lieferung von abgetöteten Erregerproben vorsieht. Quelle: Grafik

Forscher des Partnerinstituts in Charkiw sammelten dafür 147 Parasiten-Proben ein, die sie auf Fledermäusen in der Ostukraine gefunden hatten und schickten sie in abgetöteter Form in einer konservierenden Alkoholflüssigkeit an das FLI, wo die DNA der Proben auf Erreger untersucht wurden. „Eine grundlegende epidemiologische Forschung“, wie die FLI-Veterinärparasitologin und Projektleiterin Cornelia Silaghi in einem Artikel des renommierten Wissenschaftsmagazins „Science“ erklärt, auf den auch FLI-Präsident Mettenleiter verweist.

UN-Sicherheitsrat wertet „Belege“ als haltlose Propaganda

Bereits in der Sitzung, in der Nebenzia die vermeintlichen Beweise präsentierte, machten die UN deutlich, nichts über in der Ukraine produzierte Biowaffen zu wissen. „Mir sind Medienberichte über Vorwürfe von Biowaffenprogrammen bekannt. Den UN sind keine Biowaffenprogramme bekannt“, sagte Izumi Nakamitsu, die Leiterin des UN-Büros für Abrüstungsfragen.

Im FLI hat man keine Erklärung, warum sich das russische Verteidigungsministerium bei seiner psychologischen Kriegsführung gerade dieses Vorhaben herausgesucht hat. „Wir haben Hunderte Forschungsprojekte, darunter auch mehrere mit der Ukraine“, so Mettenleiter. Dieses Projekt eigne sich überhaupt nicht dafür, auch nur in die Nähe eines Verdachtes der Biowaffenforschung zu geraten.

Neben dem FLI auf dem Riems wird von Russland auch das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg verdächtigt. Es soll an der Entwicklung tödlicher Viren beteiligt sein, die gegen Menschen eingesetzt werden können.

Verschwörungsmystiker begrüßen Russlands Biowaffen-Narrativ

Das von Russland verbreitete Narrativ der Entwicklung von Biowaffen durch westliche Demokratien stößt vor allem in der verschwörungsmythologisch ausgerichteten QAnon-Bewegung in den USA auf positive Resonanz. Auch in deutschen russlandfreundlichen Telegram-Gruppen werden die vor wenigen Tagen vom russischen Verteidigungsministerium vorgelegten Dokumente als „Beweise“ gewertet. Der Tag der Abrechnung rücke nun näher, heißt es dort. In den Foren glaubt man auch, dass das Coronavirus als Biowaffe entwickelt wurde.

Die Insel Riems (Mecklenburg-Vorpommern) im Südwesten des Greifswalder Boddens mit dem Forschungskomplex (r) und Hauptsitz des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) für Tierseuchenforschung. Quelle: Stefan Sauer

Russland lässt trotz des deutlichen Votums des UN-Sicherheitsrates nicht locker, seine Agenda von der Biowaffen-Forschung und des beabsichtigten Einsatzes von infizierten Vögeln oder Fledermäusen gegen die russische Bevölkerung weiter zu verbreiten. Auf Drängen Russlands soll der Sicherheitsrat, das mächtigste UN-Gremium, erneut zu einer Dringlichkeitssitzung wegen angeblicher US-Labore zur Produktion von Biowaffen in der Ukraine zusammenkommen. Bislang konnte Russland dafür keine Beweise vorlegen. Der UN-Sicherheitsrat wertet die angeblichen Belege als haltlose Propaganda und Falschinformation.

Von Martina Rathke