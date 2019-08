Stralsund

Angela Merkel ( CDU) ist am Dienstagnachmittag im Stralsunder Ozeaneum eingetroffen. Nach ihrem Sommerurlaub ist die Bundeskanzlerin zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt in ihrem Wahlkreis in Vorpommern unterwegs.

Vier Stopps waren im Ozeaneum geplant. Unter dem Maori-Wal im Foyer, der das neue Jahresthema eröffnet, ging es los. Direktor Harald Benkw erklärte die „Lärmverschmutzung“ der Weltmeere. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Krypta, in der sich ein neues Schiffswrack befindet, und einem Foto am Schwarmfischbecken ging es auf das Dach.

Dort gab es ein Wiedersehen mit ihrem Patenpinguin „Alexandra“. Die Kanzlerin und der Pinguin kennen sich jetzt bereits rund acht Jahre. Im Mai 2011 hatte sie die Patenschaft übernommen. Für die Pinguine nahm sich die Kanzlerin besonders viel Zeit und fütterte sie sogar unter Anleitung von Tiertrainerin Anne May.

Gegen 16 Uhr stellt sie sich im Mehrzwecksaal des Ozeaneums auf einem Forum der OSTSEE-ZEITUNG den Fragen von rund 200 Lesern. Vorher besuchte sie in der Hansestadt bereits das Stralsund Museum und ließ sich durch die aktuelle Ausstellung im Ozeaneum mit dem Sonderthema „Kein Lärm Meer“ führen.

Zur Galerie Über die Jahre hinweg war Angela Merkel immer wieder in ihrem Wahlkreis zu Besuch, häufig auch mit prominenten Gästen.

Hohe Polizei Präsenz am Stralsunder Hafen

Anlässlich des Besuches der Bundeskanzlerin hat die Polizei Stralsund ihre Präsenz am Hafen und rund um das Ozeaneum massiv verstärkt. Dabei werden auch etliche Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV eingesetzt. „Unsere Aufgabe ist es, den Schutz der Veranstaltung im Ozeaneum sowie der angemeldeten Versammlung der Initiative „Vereint für Stralsund“ vor dem Ozeaneum zu gewährleisten“, sagt ein Polizeisprecherin.

Kanzlerin Merkel unterwegs mit Manuela Schwesig in Greifswald

Am Dienstagvormittag nahm die Kanzlerin mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) an der Übergabe des Neubaus der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer teil. Der rund 17,5 Millionen Euro teure Bau habe einen bundesweiten Modellcharakter für Inklusion, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Dazu würden die lernfördernden Klassenzimmer, kleine Gruppenräume für individuelles Arbeiten und das farbenprächtige Atrium als Mittelpunkt des Gebäudes beitragen.

Von Kay Steinke