Seit Montag gelten wieder verschärfte Lockdown-Regeln in MV. Was das für etwa 100 000 Freizeitangler im Nordosten bedeutet – darüber sprach OZ mit Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock.

Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Fischerei Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Hering ist derzeit in Schwärmen in den ufernahen Ostsee-Bereichen und in den Mündungsgebieten der Fließgewässer anzutreffen. Auch der Hornhecht kündigt sich an. Dürfen die Petrijünger trotz des Lockdowns ihrem Hobby nachgehen?

Thomas Richter: Die Verschärfung des seit November 2020 bestehenden Lockdowns lässt nur für die einheimischen Angler die Ausübung ihres Hobbys zu. Petrijünger aus anderen Bundesländern dürfen gemäß der Corona-Landesverordnung nicht nach MV einreisen. Es sei denn, es liegen entsprechend der Verordnung geregelte Ausnahmen vor. Zu letzteren gehören zum Beispiel der Besuch der Kernfamilie, die Berufstätigkeit und die Schulausbildung. Da die Maßnahmen mindestens vier Wochen gelten sollen, muss davon ausgegangen werden, dass wie im Vorjahr die Heringsangelsaison für Angler aus anderen Bundesländern weitestgehend ausfällt.

Ist für Einheimische gemeinsam mit einer Person aus einem anderen Hausstand das Angeln erlaubt?

Ja. Die Einhaltung der Abstände zwischen den Anglern versteht sich von selbst. Beim Heringsangeln in den Häfen sollte die Abstandsregelung kein Problem darstellen. Beim Heringsangeln vom Boot aus schränkt sich dadurch die Mitnahme weiterer Personen durch die Bootsgröße stark ein.

Sind die etwa 20 gewerblich betriebenen Angelteiche in MV weiter geöffnet?

Die gewerblichen Angelteiche sind durch das Wirtschaftsministerium als Dienstleistungsbetriebe eingestuft worden. Folglich müssen sie nicht schließen. Es ist jedoch ratsam, aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens sich vor dem Besuch dort zu erkundigen. Denn die Landkreise können weitere Einschränkungen aufgrund hoher Infektionszahlen erlassen.

Angelkutter-Ausfahrten oder das Ausleihen von Angelbooten sind seit Monaten nicht möglich. In meinem eigenen Boot aber darf ich einen Gast bzw. Familienmitglieder zum Angeln mitnehmen?

Da die Häfen nicht geschlossen worden sind, ist die Ausfahrt mit dem eigenen Boot zum Angeln nicht eingeschränkt.

Darf ich einen Angelfreund aus Brandenburg zum Tagestörn einladen?

Nein, da Angler aus anderen Bundesländern gemäß der Corona-Landesverordnung nicht in den Nordosten einreisen dürfen.

Wie komme ich jetzt an meine Angelerlaubnis für die Küstengewässer? Wie handhabt Ihre obere Fischereibehörde den Online-Service?

Die obere Fischereibehörde betreibt bereits seit Jahren einen Online-Shop für die Ausgabe von Angelerlaubnissen für die Küstengewässer. Dies ist über erlaubnis.angeln-mv.de möglich. Das Bezahlen erfolgt über Kreditkarte, GiroPay und PayPal. Die Angelerlaubnis wird als PDF-Dokument an die angegebene E-Mail-Adresse übermittelt.

An welchen Tankstellen ist eine Angelerlaubnis für die Küstengewässer erhältlich?

Tankstellen sind auch während des verschärften Lockdowns nicht von der Schließung betroffen. Als Ausgabestellen in MV sind aktiv: die Q1-Tankstelle in Rostock, Fischerweg 1; die AVIA-Tankstelle in Rostock, An der Stadtautobahn 38; die Aral Tankstelle, Stralsund, Greifswalder Chaussee 62d; die Total-Tankstelle, Sassnitz, Gewerbepark 3; die bft-Tankstelle, Schwerin, Pampower Str. 5; die Shell Station, Lübz, An der Brücke 3 sowie die Shell Station Wismar, Redentin Metkenberg 2.

Was kostet die Jahres-Angelerlaubnis für die Ostsee?

Die Tageskarte kostet sechs Euro, die Wochenkarte zwölf Euro, die Jahreskarte 30 Euro.

Von Volker Penne