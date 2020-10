Angler (65) auf dem Schweriner Außensee vermisst

Willigrad

Am Donnerstag gegen Mittag wurde die Polizei über ein herrenlos treibendes Segelboot auf dem Schweriner Außensee informiert. Beamte der Wasserschutzpolizei Wismar entdeckten das Boot zwischen Willigrad und der Insel Lieps. Nach Polizeiangaben war das Boot verwaist, lediglich ein Rucksack sei an Bord gefunden worden. Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 65-Jährige am Morgen zum Angeln auf den See gefahren.

Suche am Freitag fortgesetzt

Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion, da ein Unglück nicht ausgeschlossen werden kann. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zusätzlich unterstützen die Freiwilligen Feuerwehren Hohen Viecheln und Bad Kleinen sowie Kräfte des DLRG die Suche nach dem vermissten Segler. Am Abend musste die Aktion aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Seit Freitagfrüh sind die Suchtrupps wieder im Einsatz.

