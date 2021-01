Angriff in Pasewalk: ​Unbekannter wirft Molotow-Cocktail auf Polizeigelände

Pasewalk

Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) im Zusammenhang mit einer Molotow-Cocktail-Attacke auf das Polizeihauptrevier. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, warf ein Unbekannter die Flasche mit der brennbaren Flüssigkeit am Donnerstagabend über eine Mauer auf das Gelände.

Die Flasche erreichte das Gebäude nicht, zerschellte kurz davor und brannte aus. Polizisten, die sich gerade im Hof aufhielten, hätten in der Nähe einen Unbekannten gesehen, der geflüchtet sei. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen wurde der Unbekannte noch nicht gefunden. Der Staatsschutz prüfe, ob es Hinweise auf einen politischen Hintergrund gibt.

Von RND/dpa