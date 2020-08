Maskenpflicht, Corona-Tests bei der Rückkehr, gestrichene Flüge, geschlossene Hotels: Auslandsreisen sind für viele Urlauber derzeit eher ein Hindernislauf als Erholung. Ob das in den nächsten Ferien besser wird? Die OZ hat sich bei einigen Reisebüros in Mecklenburg-Vorpommern umgehört, was sie dazu sagen.