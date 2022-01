Rostock

Die Auflistung ist absteigend: 1 Stunde 54 Minuten Whatsapp, 1 Stunde 3 Minuten Instagram, 32 Minuten Browser, 20 Minuten Intervall-Timer, Telefon: zehn Minuten. Maximal. Das, was Felix Schröders Smartphone an Nutzungszeiten aufgezeichnet hat, ist nicht repräsentativ. Natürlich nicht. Und trotzdem lässt sich anhand seiner Daten ein Bild skizzieren. Denn fest steht: Felix (31) nimmt eher ungern den Hörer in die Hand.

Einkaufen, Tickets buchen, Reservierungen, zum Beispiel für einen Tisch im Restaurant ..., all das funktioniert bestens via Smartphone und vor allem: auch nonverbal. Der Malermeister aus Rostock ist nicht der Einzige, der Telefonieren eher zu den unangenehmen Tätigkeiten im Leben zählt. Manche Menschen entwickeln sogar regelrechte Panikattacken, wenn ein Anruf bevorsteht. Und gerade jungen Menschen fehlt offenbar schlicht und ergreifend die Übung. Denn um mit ihren Freunden Kontakt zu halten, nutzen mehr als drei Viertel der Jugendlichen Messenger oder SMS, wie eine Studie des IT-Branchenverbands Bitkom aus dem Jahr 2017 zeigt. Auf dem zweiten Platz folgt das persönliche Gespräch, Telefonate waren nur bei gut einem Drittel der Befragten das Mittel der Wahl.

Das Problem: Man kommuniziert direkt, muss reagieren

Offenbar haben junge Leute tatsächlich mehr Probleme als früher mit dem Telefonieren. Das als „Telefonangst“ bezeichnete Phänomen kennen Experten. Christoph Perleth, Professor am Institut für Pädagogische Psychologie an der Universität Rostock, erklärt die Telefonscheu so: „Es handelt sich hierbei um die Angst, sich alleine einem andern gegenüber verhalten zu müssen, sich peinlich zu verhalten, vor allem davor, vom anderen negativ bewertet zu werden“, so Perleth. Dies zeige sich auch darin, ergänzt der Experte, dass in der Regel höhere Angst auftrete vor telefonischen Gesprächen mit fremden als mit vertrauten Personen, wie Familienmitgliedern. „Ein Anruf bei einer Behörde oder beim Arzt zur einfachen Terminvereinbarung löst weniger Angst aus als einer, bei dem man ein wichtiges Ziel erreichen bzw. ein wichtiges Anliegen besprechen möchte.“ Das Problem sei: Man kommuniziert direkt, muss reagieren, erhält Reaktionen vom Gegenüber, aber es fehlten im Vergleich mit dem persönlichen Gespräch Kommunikationskanäle, die zur Interpretation der Kommunikation wichtig seien, wie Blickkontakt, Mimik, Gestik. „So kann es unter Umständen am Telefon etwa zur Fehlinterpretation des Tonfalls kommen, wenn man nicht sieht, dass der Gesprächspartner lächelt.“

Prof. Perleth gibt zu bedenken: „Telefonangst kann unter Umständen pathologisch werden, wenn sie so stark wird, dass die Betroffenen in ihrer Lebensführung Einschränkungen oder Nachteile hinnehmen müssen. Das Problem hierbei ist, dass durch ständige Vermeidung die Angst, zu telefonieren, eher noch verstärkt wird.“

Symptome wie bei einer Panikattacke

Christoph Perleth hat immer wieder mit Menschen zu tun, für die Telefonate ein echtes Problem sind. „Starkes Unwohlsein, unter Umständen körperliche Symptome, wie flaues Gefühl im Magen, Übelkeit, Erröten. Im beobachtbaren Verhalten zeigt sich etwa Zittern, Unruhe, Fahrigkeit, Stottern. Im Denken Konzentrationsprobleme, etwa weil Gedanken, die sich um die Folgen der angstauslösenden Situation drehen, das Denken beeinträchtigen“, beschreibt der Psychologie-Professor die Probleme der Patienten.

Solche Fälle sind keine Seltenheit, meist treten sie im Rahmen von Sozialphobien auf. Eine eigene Erkrankung ist die Telefon- oder Telefonier-Phobie aber nicht. Im Prinzip geht es darum, dass direkte Kommunikation Betroffene viel Überwindung kostet. „Das Smartphone oder Tablet erlaubt normalerweise wesentlich kontrolliertere Kommunikation, man kann das Geschriebene durchlesen, korrigieren, wieder löschen. Dies gilt selbst für Sprachnachrichten, die man ja vor dem Versenden noch mal abhören und wieder löschen kann“, erläutert Perleth.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Experten-Tipps: Das hilft bei Angst vor dem Telefonieren

Was also könnte man tun? Die Antwort von Prof. Perleth: Telefonieren üben. Zunächst mit vertrauten Personen. Er rät, wichtige Botschaften vorher aufzuschreiben. „Der Betroffene kann sich zurechtlegen, was er sagen möchte, indem er etwa Stichworte notiert. Auch kann er bestimmte Floskeln einüben, wie die Begrüßung oder den einleitenden Satz. Und falls starke soziale Ängst eine Rolle spielen, müsste auch die Selbstbewertung beeinflusst werden, damit das Selbstbild verbessert und eine realistischere Selbstwahrnehmung ermöglicht wird. Hier könnte in manchen Fällen auch fachliche Hilfe erforderlich sein.“

Eine wichtige Botschaft haben die Fachleute noch: Beim Telefonieren dürfen ruhig auch Fehler passieren, nicht jedes Telefonat muss perfekt laufen. Lieber zehn schlechte als gar keines. Sonst werde die Angst vor einem Telefonat nur noch größer, weiß Perleth.

Von Juliane Lange und Wolfgang Thiel