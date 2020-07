Rostock

Zum Beginn der Ferienzeit nimmt die Debatte um ein Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel erneut an Fahrt auf. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sieht angesichts der geringen Infektionszahlen im Land keinen Grund, länger an der Pflicht festzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Leserdebatte, die der Vorstoß ausgelöst hat, bleibt kontrovers.

Petra Dittrich meint: „Eine kleine Maske und so ein Geschrei.“ Anne Reinke spricht sich für die baldige Abschaffung aus: Vielen Geschäften brächen die Kunden weg, weil vielen die Lust am Shoppen mit Maske vergangen sei. „Und bei den geringen Infektionszahlen in MV ist es nun mal möglich, darüber nachzudenken. Sicherlich nicht in allen Bereichen, zum Beispiel nicht beim Arzt und auch nicht in der Bahn, aber beim Einkaufen macht es einfach keinen Spaß mit den Dingern. Und in einigen Ländern ist die Pflicht schon weg und da klappt es auch.“

Anzeige

Ina Müller Kähler hinterlässt den folgenden Gedanken: „Grundsätzlich ist jeder eigenverantwortlich. Und auch anderen gegenüber verantwortlich, diesem Gegenüber keinen Schaden zuzufügen. Es wäre fahrlässig. Schauen wir nach Spanien. Das Virus braucht kein Visum und macht auch nicht an der Ländergrenze halt. Besser Vorsicht als Nachsicht.“

Weitere OZ+ Artikel

„Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus“

Enrico Melzer fordert: „Weg mit der Pflicht, her mit der Freiwilligkeit. Wer Angst hat, darf ja die nächsten Jahrzehnte die Maske noch tragen. Bis dato hat noch nie jemand ein gutes Immunsystem bekommen, indem er sich hinter einer Maske verkriecht und sich zu Hause einschließt.“ Boris Büche zitiert in seinem Kommentar Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ( SPD): „Diese Lockerung hat nur einen einzigen Zweck: Sie soll Kauflaune herstellen.’“ Das Festhalten an der Maske habe auch nur einen einzigen Zweck, schickt Büche hinterher: „Paniklaune aufrechterhalten.“ Kurt Palme meint: „Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Für das Einknicken vor Populisten und Lobbyisten ist bei rasant steigenden Corona-Infektionen auf der Welt ein ganz schlechter Zeitpunkt.“

Leser-Umfrage: Sollte die Maskenpflicht abgeschafft werden?

Auch Holger Suhrbier ist überzeugt: „Das war lediglich der Druck der Wirtschaft und der Lobby. Genau das ist der Grund für die Lockerungen.“ Und Monika Schumacher ist der Meinung: „Es ist leider erwiesen, dass in Deutschland so gut wie nichts freiwillig passiert. Jeder ist ein Besserwisser, und nur für die anderen gelten Regeln und Gesetze. Ich hoffe, man lässt Hirn regieren und bleibt bei der Maskenpflicht.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange