In einem ziemlich leeren Raum stehen drei ziemlich verlorene Menschen. Die beiden Männer und die Frau in ihrer Mitte stehen mitten in dem Raum. Vor ihnen liegen ein paar Zettel Papier, Bücher, einige Stühle. Einer der drei ist Hendrik Thum. Er hält sich an einem Blatt Papier fest, auf das er gerade schaut. Er vergewissert sich, ob das, was er gerade noch voller Inbrunst behauptet hat, auch wirklich stimmt. Ja. Da steht es immer noch. Dann fasst er neuen Mut und blickt wieder fest nach vorne. Mit fester Stimme sagt er „Horatier, unterwerft euch!“ „Ja, unterwerft euch“, stimmen seine beiden Mitstreiter ein. Vor ihnen sitzt eine Frau. Begeistert klatscht sie in die Hände und freut sich. „Sehr gut, so machen wir es.“

Die begeisterte Frau mit den roten Haaren ist Hedwig Golpon. Was sie gerade als gut abgenickt hat, war die erste Szene von einem neuen Projekt. Vermutlich. So genau weiß das hier noch keiner. Könnte auch wieder rausfliegen oder an eine andere Stelle rücken. Da ist man spontan. Immerhin ist das nicht die erste Probe und bis zur ersten Aufführung sind es noch ganze fünf Tage. Genug Zeit also zum Proben, Verändern und um herauszufinden, was wie am besten funktionieren wird. Doch von vorne.

Suche nach Antworten in der Literatur

In der Ukraine herrscht Krieg. Putin hat das Land überfallen, Millionen sind auf der Flucht. Viele von ihnen kommen nach Deutschland, bringen das Leid direkt mit, machen es sichtbar. In den Nachrichten, in Gesprächen mit Freunden – kein Thema ist gerade relevanter und allgegenwärtig. Viele engagieren sich, spenden Geld oder Sachen, die gerade dringend vor Ort und bei den Geflüchteten gebraucht werden. Viele haben das Gefühl, dass sie die Nachrichten konsumieren müssen. Dabei sein, mitreden können, nicht hinten anstehen. Doch kann auch jeder damit umgehen? Immer neue Bilder von einem Krieg so nahe bei uns, die immer neuen Bilder von zerstörten Wohnhäusern, leidenden Menschen und Informationen über die Gräuel des Krieges lassen die Menschen nicht kalt.

So ging es auch Hedwig Golpon und Silke Lenz, die bei einem Spaziergang am Strand darüber sprachen. Die Theaterpädagogin und Laiendarstellerin stellten sich die Frage, was sie tun könnten. Wo wäre ein Ansatzpunkt, Menschen zu helfen, das zu verarbeiten, was jeden Tag auf sie einprasselt. In den Nachrichten und dem Alltag. So reifte die Idee einer szenischen Lesung. Eine Nachricht an Bekannte, mit denen beide schon vorher an Theaterstücken gearbeitet hatten, war schnell geschrieben. Ein Termin für die erste Probe ebenso schnell vereinbart.

Brecht, Borchert und viel Raum für Interpretation

Die szenische Lesung – also eine Lesung von Texten, Stücken, Passagen oder auch nur Zitaten, verbunden mit schauspielerischen Elementen – soll die Zuschauer auf eine Reise mitnehmen. „Wir suchen nach Antworten bei den Autoren und Gelehrten“, erklärt Golpon. Man wolle Stellung beziehen und in den alten Texten herausfinden, was man über Krieg und Leid lernen kann und wie die Gesellschaft es schafft, weiterzudenken und sich weiterzuentwickeln. „Es geht auch darum, Trauer zu verarbeiten mithilfe der Kunst. Sich neu zu sortieren und so Kraft zu tanken“, fügt Lenz an.

Nun stehen die drei Personen also verloren im Raum und spielen die Kuriatier aus Berthold Brechts Lehrstück mit dem unstillbaren Drang nach Expansion. So richtet sich ihr Blick auf die Horatier, die sie unterwerfen wollen – vollständig. Für deren Rohstoffe und Nahrung. Einfach weil sie es können. Die Parallelen? Für die Schauspieler liegen sie auf der Hand. Bei Brechts Lehrstück soll es aber nicht bleiben. Die Gewehre der Frau Carrar werden gelesen, genauso wie das Theaterstück „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert, der trotz seiner kurzen Schaffensphase zu einem der bedeutendsten Vertreter der Trümmerliteratur zählt. Was bis dahin noch dazu kommt? Wer weiß. Auf dem Boden liegt Robert Merles „Der Tod ist mein Beruf“, ein Gesangsstück studieren sie auch ein. Das kann sich aber in fünf Tagen noch ändern.

Aufführungen: am Dienstag, dem 22. März, um 20 Uhr im Koeppenhaus Greifswald und am Donnerstag, dem 24. März, um 19 Uhr in der StraZe. Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch eine Möglichkeit geben, Spenden an die Opfer des Kriegs gegen die Ukraine zu geben.

