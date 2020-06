„Angstmacherei beenden“: Rostocker Mediziner fordern offene Schulen und Kitas in MV

Rostock

Schwere Vorwürfe aus der Wissenschaft: Die Landesregierung habe bei der Bekämpfung der Corona-Krise völlig überzogen und vielen Menschen unnötig Angst gemacht, kritisieren Prof. Hans-Jürgen Thiesen und Prof. Michael Glocker, Immunologen an der Universität Rostock. Beide fordern die sofortige Öffnung von Kitas, Schulen und Hochschulen sowie eine volle Auslastung der Hotels und Pensionen im Land. Denn da es kaum Corona-Infektionen in MV gebe, bestehe für die meisten Menschen auch keine Gefahr. Wenn sich alle an Abstands- und Hygieneregeln halten.

Mediziner: Betten-Grenze in Hotels sorgt für mehr Gefahr

Von „ Angstmacherei“ spricht Thiesen. Er unterstellt: Seit Mitte April hätte MV die Corona-Regeln erheblich lockern können – eben weil es kaum Infizierte gab. Seit März sind es 774, so wenig wie in keinem anderen Bundesland. Regional hätten Schulen und Kitas offen, Lehrer in Risiko-Gruppen im Dienst bleiben können; stattdessen habe Politik „alles über einen Kamm“ geschoren, so Glocker, dadurch viel Verunsicherung bei Menschen im Land erzeugt.

Manche Entscheidung sei sogar kontraproduktiv: Die 60-Prozent-Maximalauslastung in Hotels führe zu „Hotel-Hopping“ von Gästen und erhöhe die Gefahr der Virus-Verbreitung, so Thiesen. Zudem habe es die Regierung versäumt, rechtzeitig und umfassend Atemschutzmasken für Berufe wie Pfleger oder Lehrer zu beschaffen.

Vor allem kritisieren die Mediziner, dass die Regierung sich nur von wenigen Experten beraten lasse, die Grundlagen für Entscheidungen wie Maskenpflicht und Kontaktverbote aber nicht nach außen kommuniziere. „Es liegen keine Gutachten vor“, so Thiesen.

Er moniert, dass sich Schwesig offenbar fast ausschließlich auf den Rat von Prof. Emil Reisinger verlasse, Infektiologe und wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Rostock. Seine eigenen Kontaktversuche seien nicht berücksichtigt worden. Eine Studie, die Erkenntnisse liefern soll, wann Vorhersagen über einen schweren oder milden Corona-Krankheitsverlauf getroffen werden könnten, werde ausgebremst.

Regierung verweist auf mehrere Berater in der Corona-Krise

„Wir beraten uns mit unterschiedlichen Stellen“, hält Regierungssprecher Andreas Timm dagegen. So auch mit der Unimedizin Greifswald, dem Robert-Koch-Institut oder dem Landesamt für Gesundheit und Soziales. MV gehe das meist im Gleichschritt mit anderen Bundesländern. Prof. Emil Reisinger erklärt: „Ich kann dazu nichts sagen.“

Die Landesregierung wird am Dienstag über die Lockerung weiterer Corona-Regeln befinden. Prof. Thiesen hält Veranstaltungen in Theatern oder Konzerthallen mit Maske für denkbar. Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle sei „wissenschaftlich nicht nachvollziehbar“, da das Coronavirus nicht mutiere. Die Verantwortung für Abstand und Hygiene müsste jedem einzelnen Bürger klargemacht werden.

Von Frank Pubantz