Vor 150 Jahren nahm der berühmte Flugpionier als junger Mann am Deutsch-Französischen Krieg teil – und schilderte seine Erlebnisse in 90 erhaltenen Briefen. Kopien dieser Feldpostbriefe, aber auch Originaldokumente aus jener Zeit, etwa sein Militärpass, werden im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam aufbewahrt.