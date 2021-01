Anklam

Zwei Wochen nach dem Autosturz in die Peene mit zwei Toten in Anklam (Vorpommern-Greifswald) ist die Ursache laut Staatsanwaltschaft weitgehend geklärt. Wie eine Sprecherin der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft am Donnerstag sagte, gehe der Unfall auf eine „nicht angepasste Fahrweise des Fahrers“ zurück. Das hätten kriminaltechnische Untersuchungen ergeben.

In dem Wagen waren am Abend des 13. Januar bei Schneeglätte ein neunjähriger Junge und der 43 Jahre alte Fahrer ums Leben gekommen. Der Fahrer war der Lebenspartner der Mutter des Neunjährigen.

Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte die Sprecherin. Die Behörde hatte ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Untersuchungen der Dekra oder zur Fahrtauglichkeit werde es nicht geben.

Straße war zum Unfallzeitpunkt glatt

Zur Unfallzeit war die abschüssige Kopfsteinpflasterstraße nach heftigem Schneefall glatt. Da es eine Anliegerstraße war, war noch nicht geräumt worden.

Das Auto war ins Schleudern gekommen, in einer Kurve geradeaus gefahren, hatte einen Holzpoller abgebrochen und war in den nahen Fluss gestürzt. Taucher fanden den Wagen in etwa fünf Metern Tiefe im Wasser. Beide Insassen waren tot. Eine Zeugin hatte angegeben, dass der Wagen beim Abbiegen deutlich zu schnell in der Tempo-30-Zone unterwegs gewesen sein soll. Hinweise auf eine beeinträchtigte Fahrtüchtigkeit des 43-Jährigen habe es nicht gegeben.

